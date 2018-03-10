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Тег
фейерверки
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
6
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Захватывающий фейерверк над Дубаем
01:57 01.01.2017
461
Год 2017: планы, перспективы, ожидания
В ОАЭ на рукотворном острове Палм, что в Дубае, в первые минуты 2016 года небо озарил захватывающий фейерверк. Салют запустили в центре города вблизи знаковой башни Бурдж-Халифа.
Клинтон отменила салют, запланированный в Нью-Йорке после выборов - СМИ
21:54 07.11.2016
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Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
По информации руководителя департамента полиции Нью-Йорка Томми Галати, есть разрешение на пиротехнические работы, но на данный момент известно, что фейерверк отменен.
Как в США отметили День независимости
06:07 07.07.2016
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Континентальный конгресс ровно 240 лет назад принял эпохальный документ — Декларацию Независимости США, провозгласившую отделение от Великобритании ее 13 североамериканских колоний.
Один человек погиб, пять пострадали во время фейерверка в российском Дзержинске
03:23 29.05.2016
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По информации пресс-службы ГУ МВД РФ, в ходе запуска пиротехнических изделий произошло падение одного из залпов, в результате погибла женщина, еще пять человек пострадали и были доставлены в больницу.
Взрыв на фабрике по производству фейерверков в Китае
15:46 20.01.2016
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Взрыв произошел на фабрике по производству фейерверков в китайской провинции Цзянси, погиб один человек, 25 получили ранения, трое сотрудников числятся пропавшими.
Фейерверк в новогоднюю ночь: в Одессе загорелись четыре дома
08:28 01.01.2016
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В первые минуты нового года в результате неосторожного обращения с фейерверком загорелись четыре дома на Слободке в Одессе. Пожар произошел на улице Радиальной (Сахарный поселок).
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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