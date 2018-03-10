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    фейерверки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Захватывающий фейерверк над Дубаем. Видео
    Захватывающий фейерверк над Дубаем 
    01:57 01.01.2017
    461Год 2017: планы, перспективы, ожидания
    В ОАЭ на рукотворном острове Палм, что в Дубае, в первые минуты 2016 года небо озарил захватывающий фейерверк. Салют запустили в центре города вблизи знаковой башни Бурдж-Халифа.
    Хиллари Клинтон в Кливленде
    Клинтон отменила салют, запланированный в Нью-Йорке после выборов - СМИ
    21:54 07.11.2016
    282Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По информации руководителя департамента полиции Нью-Йорка Томми Галати, есть разрешение на пиротехнические работы, но на данный момент известно, что фейерверк отменен.
    Как в США отметили День независимости. Видео
    Как в США отметили День независимости 
    06:07 07.07.2016
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    Континентальный конгресс ровно 240 лет назад принял эпохальный документ — Декларацию Независимости США, провозгласившую отделение от Великобритании ее 13 североамериканских колоний.
    Фейерверк. Архивное фото
    Один человек погиб, пять пострадали во время фейерверка в российском Дзержинске
    03:23 29.05.2016
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    По информации пресс-службы ГУ МВД РФ, в ходе запуска пиротехнических изделий произошло падение одного из залпов, в результате погибла женщина, еще пять человек пострадали и были доставлены в больницу.
    Взрыв на фабрике по производству фейерверков в Китае. Видео
    Взрыв на фабрике по производству фейерверков в Китае 
    15:46 20.01.2016
    108
    Взрыв произошел на фабрике по производству фейерверков в китайской провинции Цзянси, погиб один человек, 25 получили ранения, трое сотрудников числятся пропавшими.
    Последствия фейерверка: в Одессе загорелись четыре дома. Видео
    Фейерверк в новогоднюю ночь: в Одессе загорелись четыре дома 
    08:28 01.01.2016
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    В первые минуты нового года в результате неосторожного обращения с фейерверком загорелись четыре дома на Слободке в Одессе. Пожар произошел на улице Радиальной (Сахарный поселок).
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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