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    фашизм

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Максим Гольдарб, руководитель общественной организации Публичный аудит
    Гольдарб об Украине и фашисткой диктатуре
    08:40 26.06.2017
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    Юрист Максим Гольдарб, проанализировав происходящее в Украине, пришел к выводу, что нынешние руководители государства, обокрав страну и людей, пытаются удержать власть методами фашистских диктаторов.
    Полиция в Польше. Архивное фото
    Двоих украинцев судят в Польше за демонстрацию нацистского приветствия
    01:29 05.09.2016
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    Во время посещения территории бывшего концлагеря Майданек, где сейчас действует музей, 19-летний Андрей Л. и 21-летний Евгений С. встали перед Памятником борьбы и мученичества и "начали выполнять жесты нацистского приветствия", делая фотографии на память.
    Российский флаг. Архивное фото
    В РФ заявили: переиздание "Майн кампф" - нарушение основ международного права
    22:40 09.01.2016
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    По мнению Железняк, подобным попустительством немецких и европейских властей в отношении распространения античеловеческой идеологии нацизма дискредитируются громко декларируемые европейские ценности.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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