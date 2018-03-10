Украина в обозримом будущем рискует повторить печальный опыт Польши и утратить собственную фармацевтическую отрасль, что неминуемо приведет к повышению цен на лекарства и росту социальной напряженности.
По словам избранного президента США Дональда Трампа, американская "медицина для каждого" будет построена на основе прямых переговоров правительства с фармацевтическими компаниями по вопросу цен на препараты.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".