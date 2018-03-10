Евроинтеграционная тема превратилась в Украине в мифологию и "даже в массовый психоз", и в жертву этой мифологии были принесены тысячи жизней, экономическая, социальная стабильность и территориальная целостность, заявил политолог Андрей Золотарев.
Минсоцполитики Украины готово повышать пенсионный возраст, даже если общество будет против. Такой "взнос" за вхождение в "европейскую семью" заплатила вся Восточная Европа. Кроме "вечной работы" Украину также ждет тотальное бегство молодежи, безработица и крушение иллюзий.
Безработица, нищенские зарплаты и пенсии, долговая кабала, разрушение системы социального обеспечения - все это прямое следствие одновекторного евроинтеграционного курса, заявил председатель "Союза левых сил" Василий Волга.
Внешняя политика Украины, в ее стратегических устремлениях, чем-то напоминает человека, который в состоянии глубокой неадекватности с поразительным упорством пытается убить себя об стену. Это трудно понять и объяснить с точки зрения здравого смысла.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".