наверх
10.03.201811:26
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    евроинтеграция

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    Рудяков: Украина заплатила непомерную цену за Ассоциацию с ЕС
    19:07 20.11.2017
    2703Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Соглашением об ассоциации с ЕС страна подтвердила свой стратегический выбор, но за него пришлось дорого заплатить - сюда вошел, в том числе, полный разрыв с Россией, отмечает политолог Павел Рудяков.
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Евроинтеграция стала в Украине массовым психозом - Золотарев
    17:21 27.05.2016
    542Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Евроинтеграционная тема превратилась в Украине в мифологию и "даже в массовый психоз", и в жертву этой мифологии были принесены тысячи жизней, экономическая, социальная стабильность и территориальная целостность, заявил политолог Андрей Золотарев.
    Пожилая женщина просит милостыню
    Сумеречная зона. Опыт евроинтеграции Восточной Европы для Украины
    18:00 24.05.2016
    2003Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Минсоцполитики Украины готово повышать пенсионный возраст, даже если общество будет против. Такой "взнос" за вхождение в "европейскую семью" заплатила вся Восточная Европа. Кроме "вечной работы" Украину также ждет тотальное бегство молодежи, безработица и крушение иллюзий.
    Василий Волга. Архивное фото
    "Союз левых сил" требует изменить внешнюю политику
    20:54 05.04.2016
    614Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Безработица, нищенские зарплаты и пенсии, долговая кабала, разрушение системы социального обеспечения - все это прямое следствие одновекторного евроинтеграционного курса, заявил председатель "Союза левых сил" Василий Волга.
    Флаги ЕС
    Украина и евроинтеграция: 20-летний путь в никуда
    19:33 25.11.2015
    6883Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    Внешняя политика Украины, в ее стратегических устремлениях, чем-то напоминает человека, который в состоянии глубокой неадекватности с поразительным упорством пытается убить себя об стену. Это трудно понять и объяснить с точки зрения здравого смысла.
    Юрий Кармазин
    Турчинов, Гройсман, Яценюк и Порошенко провалили евроинтеграцию - Кармазин
    17:21 31.05.2015
    3797Саммит ЕС в Риге
    По мнению бывшего народного депутата Юрия Кармазина, Турчинов, Гройсман, Яценюк и Порошенко провалили евроинтеграцию Украины из-за того, что они игнорировали Конституцию.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны