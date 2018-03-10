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    Эвакуация (ключевое слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Ситуация в Дебальцево
    Силовики надеются на безопасную эвакуацию жителей Дебальцево
    13:35 06.02.2015
    138Ситуация в зоне АТО.
    Лысенко не исключил, что на пути следования могут быть провокации, однако выразил надежду, что жителей все же удастся вывезти безопасно.
    Ситуация в Дебальцево
    Автобусы для эвакуации беженцев выехали из Углегорска в Дебальцево
    10:38 06.02.2015
    397Ситуация в зоне АТО.
    Автобусы сопровождают машины ОБСЕ и журналистов. Местные жители, пользуясь режимом прекращения огня, на своем личном автотранспорте покидают Углегорск и Дебальцево.
    Блокпост ополченцев на въезде в Углегорск
    Автобусы для эвакуации беженцев прибыли в Углегорск
    10:28 06.02.2015
    161Ситуация в зоне АТО.
    Местные жители, пользуясь режимом прекращения огня, на своем личном автотранспорте покидают Углегорск и Дебальцево.
    Оползень на Шри-Ланке
    На Шри-Ланке из-за наводнений 650 тыс человек покинули свои дома
    15:49 25.12.2014
    276
    Ряд автомобильных дорог в центральной части страны были закрыты из-за стихии, во многих церквях отменены рождественские службы.
    Заснеженная Япония
    Власти японского Немуро рекомендовали жителям эвакуироваться из-за непогоды
    06:50 17.12.2014
    54
    На остров Хоккайдо обрушилась "зимняя буря", из-за которой уровень воды на побережье резко вырос.
    Немецкая полиция. Архивное фото
    Тысячи людей эвакуированы в ФРГ из-за спецоперации по обезвреживанию бомбы
    14:53 30.11.2014
    78
    Власти немецкого города Майнц эвакуировали около 8,5 тысяч человек до 09.00 по местному времени. Движение транспорта в районе перекрыто.
    Главная площадь Брюсселя
    В центре Брюсселя из-за утечки газа эвакуируют людей
    12:14 22.10.2014
    51
    Из-за происшествия был перекрыт участок улицы Руаяль к северу от пересечения с улицей Луа, на которой расположен бельгийский федеральный парламент.
    Французский полицейский
    Более 500 человек эвакуированы во французском Бресте из-за старой авиабомбы
    16:27 05.10.2014
    79
    Французские власти в воскресенье провели эвакуацию 570 человек на время работ по обезвреживанию в Бресте американской авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщает агентство Франс Пресс.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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