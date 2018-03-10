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Эвакуация (ключевое слово)
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
8
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Ситуация в зоне АТО.
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Из-за происшествия был перекрыт участок улицы Руаяль к северу от пересечения с улицей Луа, на которой расположен бельгийский федеральный парламент.
Более 500 человек эвакуированы во французском Бресте из-за старой авиабомбы
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Французские власти в воскресенье провели эвакуацию 570 человек на время работ по обезвреживанию в Бресте американской авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщает агентство Франс Пресс.
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Эвакуация (ключевое слово)
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