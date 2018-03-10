Как сообщается, работы по включению второй очереди энергомоста идут по графику: планируемое время окончания работ – апрель-май текущего года. С запуском третьей и четвертой нитей энергомоста Крым будет получать не менее 800 МВт мощности.
По словам эксперта, если вопрос Крыма будет решен и поставки угля из России и территорий так называемых ДНР-ЛНР будут восстановлены, то мы этот отопительный сезон в части электроэнергетики пройдем успешно.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".