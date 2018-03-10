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    энергоснабжение

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Линия электропередачи. Архивное фото
    В Крыму объяснили, с чем связано ограничение электроснабжения полуострова
    20:25 28.02.2016
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    Как сообщается, работы по включению второй очереди энергомоста идут по графику: планируемое время окончания работ – апрель-май текущего года. С запуском третьей и четвертой нитей энергомоста Крым будет получать не менее 800 МВт мощности.
    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    Украине грозит период "блэкаута" - эксперт
    21:06 29.11.2015
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    По словам эксперта, если вопрос Крыма будет решен и поставки угля из России и территорий так называемых ДНР-ЛНР будут восстановлены, то мы этот отопительный сезон в части электроэнергетики пройдем успешно.
    Поврежденная взрывом электроопора в Херсонской области
    Электроснабжение Крыма восстановят в течение нескольких недель - Бортник
    19:48 23.11.2015
    676Энергоблокада: Крым без электричества
    По мнению политолога Руслана Бортника, ситуация с блокадой Крыма разрешится на протяжении нескольких недель, а крымские татары укрепят свое положение в украинской политике.
    На месте конфликта у ЛЭП в Крым в Херсонской области
    Энергоснабжение Херсонской области полностью восстановлено – "Укрэнерго"
    20:04 22.11.2015
    865Энергоблокада: Крым без электричества
    Согласно информации "Укрэнерго", Херсонская область полностью запитана от украинских распредсетей напряжением 110 кВ и ниже, но надежность схем снабжения электроэнергией при этом понижена.
    Последствия обстрелов Донецка
    Куйбышевский район Донецка подвергся обстрелу, двое ранены - мэрия
    08:46 02.08.2015
    432Демилитаризация Донбасса
    Согласно информации, восемь трансформаторных подстанций оказались отключенными от энергоснабжения из-за повреждения питающей линии, обесточен поселок Застанционный.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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