Согласно сообщению, что по плану ремонт энергоблока продлится до 13 декабря. Также сообщается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на ЗАЭС и в зоне наблюдения находится в пределах действующих норм.
Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не изменялась, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.
По информации пресс-службы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, пятого сентября 2016 года в 4.18 энергоблок №1 Хмельницкой АЭС подключен к энергосети после проведения среднего планового ремонта.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".