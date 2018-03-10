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    энергоблоки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Запорожская АЭС
    "Энергоатом": второй энергоблок Запорожской АЭС остановил работу
    13:32 05.03.2017
    1890
    Согласно информации, энергоблок отключен от энергосети в соответствие с графиком, по балансовому ограничению. Идет перевод реакторной установки в состояние "горячая остановка".
    Запорожская АЭС
    Четвертый энергоблок Запорожской АЭС отключен на ремонт
    02:39 11.12.2016
    456Украина в тисках энергозависимости
    Согласно сообщению, что по плану ремонт энергоблока продлится до 13 декабря. Также сообщается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на ЗАЭС и в зоне наблюдения находится в пределах действующих норм.
    Южно-Украинская АЭС
    Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС подключен к сети
    00:15 29.11.2016
    200Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Согласно заявлению пресс-службы компании "Энергоатома", 28 ноября 2016 года в 12.45 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после успешного устранения неисправностей.
    Хмельницкая АЭС
    На Хмельницкой АЭС отключен энергоблок для проведения планового ремонта
    00:43 10.10.2016
    190Украина в тисках энергозависимости
    Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не изменялась, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.
    Хмельницкая АЭС
    Первый энергоблок Хмельницкой АЭС запущен в строй после ремонта
    04:18 06.09.2016
    265Украина в тисках энергозависимости
    По информации пресс-службы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, пятого сентября 2016 года в 4.18 энергоблок №1 Хмельницкой АЭС подключен к энергосети после проведения среднего планового ремонта.
    Ровненская атомная электростанция в Кузнецовске.
    На Ровенской АЭС отключили второй энергоблок
    15:10 10.04.2016
    498
    Согласно информации, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадке РАЭС и на прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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