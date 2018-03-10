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    электростанции

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Зона отчуждения
    В Чернобыле собираются строить солнечную электростанцию за $1,25 млрд
    14:28 08.07.2017
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    Согласно информации, французская компания обратилась к украинскому правительству после того, как оно объявило о намерении развивать возобновляемые источники энергии в Чернобыле.
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области 
    02:34 03.05.2017
    248Украина в тисках энергозависимости
    Электростанция занимает площадь 14,6 га, а общая мощность установленных солнечных панелей (фотоэлектрических модулей JASolar) составляет 9,9 МВт. Станция способна производить около 11 млн кВт/ч в год.
    Южно-Украинская АЭС
    Второй энергоблок Южно-Украинской АЭС подключен к сети - "Энергоатом"
    16:12 17.04.2016
    350
    Согласно информации, на третьем энергоблоке продолжается капитальный планово-предупредительный ремонт. Радиационная обстановка на ЮУАЭС соответствует нормам безопасности.
    Запорожская АЭС
    Третий энергоблок Запорожской АЭС подключили к сети
    15:57 04.10.2015
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    Энергоблок № 3 подключен к энергосистеме после окончания текущего ремонта на оборудовании турбинного отделения. В настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся пять энергоблоков.
    Ровенская АЭС
    Третий энергоблок Ровенской АЭС отключен от сети
    11:38 23.05.2015
    345
    Согласно информации, энергоблок №3 отключили для проведения планово-предупредительного ремонта. В настоящее время проводятся операции по программе остановки энергоблока.
    Запорожская АЭС
    Энергоблок №4 Запорожской АЭС подключен к сети
    20:39 16.05.2015
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    Согласно информации станции, энергоблок №4 Запорожской АЭС подключили к сети после устранения неисправности. В настоящее время в работе находятся три энергоблока.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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