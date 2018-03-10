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электростанции
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
6
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В Чернобыле собираются строить солнечную электростанцию за $1,25 млрд
14:28 08.07.2017
551
Согласно информации, французская компания обратилась к украинскому правительству после того, как оно объявило о намерении развивать возобновляемые источники энергии в Чернобыле.
Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
02:34 03.05.2017
248
Украина в тисках энергозависимости
Электростанция занимает площадь 14,6 га, а общая мощность установленных солнечных панелей (фотоэлектрических модулей JASolar) составляет 9,9 МВт. Станция способна производить около 11 млн кВт/ч в год.
Второй энергоблок Южно-Украинской АЭС подключен к сети - "Энергоатом"
16:12 17.04.2016
350
Согласно информации, на третьем энергоблоке продолжается капитальный планово-предупредительный ремонт. Радиационная обстановка на ЮУАЭС соответствует нормам безопасности.
Третий энергоблок Запорожской АЭС подключили к сети
15:57 04.10.2015
274
Энергоблок № 3 подключен к энергосистеме после окончания текущего ремонта на оборудовании турбинного отделения. В настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся пять энергоблоков.
Третий энергоблок Ровенской АЭС отключен от сети
11:38 23.05.2015
345
Согласно информации, энергоблок №3 отключили для проведения планово-предупредительного ремонта. В настоящее время проводятся операции по программе остановки энергоблока.
Энергоблок №4 Запорожской АЭС подключен к сети
20:39 16.05.2015
86
Согласно информации станции, энергоблок №4 Запорожской АЭС подключили к сети после устранения неисправности. В настоящее время в работе находятся три энергоблока.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
0
Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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