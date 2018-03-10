221

Полиция в кратчайшие сроки будет оснащена электрошокерами, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в понедельник на брифинге в Днепре. Он подчеркнул, что полицейские будут применять электрошокеры и к этому надо быть готовыми.