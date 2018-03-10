Предложение законодательно запретить в Британии экстремистский контент в интернете вызвало споры внутри страны. Некоторые эксперты считают, что подобные инициативы являются частью "индустрии исламофобного терроризма".
По словам генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Заньера, "всеобъемлющий и кооперативный подход ОБСЕ к безопасности хорошо подходит для профилактики и борьбы с насильственным экстремизмом, способствующим терроризму".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.