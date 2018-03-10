наверх
10.03.201811:59
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    эксперименты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Джакузи из песка. Ученый НАСА на пенсии развлекается. Видео
    Джакузи из песка. Ученый НАСА на пенсии развлекается 
    12:09 08.12.2017
    518
    Бывший сотрудник НАСА, инженер Марк Робер, удивил сеть невероятным научным трюком, заставив песок вести себя так же как вода. Он наполнил целую песочницу и развлекался в ней, играя с получившимся "веществом".
    Следственный эксперимента в Харькове с участием Елены Зайцевой, 2 ноября 2017
    Спецкор: в Харькове раскрыли детали следственного эксперимента по ДТП
    17:29 02.11.2017
    3695Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Спецкор "ГС" из Харькова Юрий Ларин сообщил, что виновница ДТП Елена Зайцева, прикованная наручниками к одному из правоохранителей, давала показания, в то время как автомобили воссоздавали ход событий.
    Тренировка будущих покорителей Марса
    Ученые на Гавайях завершили эксперимент по имитации миссии на Марс
    01:58 29.08.2016
    68
    По словам участника эксперимента Сиприена Версо, полет на Марс в недалеком будущем вполне реален, технические и психологические проблемы вполне можно преодолеть.
    Надувной мобильный модуль полностью развернули на МКС. Видео
    Надувной мобильный модуль полностью развернули на МКС 
    02:25 29.05.2016
    191
    Экипаж МКС при помощи специалистов НАСА на Земле успешно развернул надувной мобильный модуль BEAM, предназначенный для размещения на МКС в целях эксперимента, до его полного объема, сообщает НАСА.
    Тренировка будущих покорителей Марса
    NASA начинает годовой эксперимент по имитации условий жизни на Марсе - СМИ
    08:00 29.08.2015
    211
    Согласно информации, участники будут жить под куполом диаметром 11 метров и высотой 6 метров, у них не будет доступа к свежему воздуху и привычной для них пище.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны