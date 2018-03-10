Бывший сотрудник НАСА, инженер Марк Робер, удивил сеть невероятным научным трюком, заставив песок вести себя так же как вода. Он наполнил целую песочницу и развлекался в ней, играя с получившимся "веществом".
Спецкор "ГС" из Харькова Юрий Ларин сообщил, что виновница ДТП Елена Зайцева, прикованная наручниками к одному из правоохранителей, давала показания, в то время как автомобили воссоздавали ход событий.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".