наверх
10.03.201820:06
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    экспедиции

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Комплексная экспедиция к Северному полюсу, организованная Экспедиционным центром Минобороны РФ, завершилась в Арктике
    Комплексная экспедиция к Северному полюсу Минобороны РФ 
    05:51 22.04.2017
    215
    Группу военнослужащих ВИФК, в которую вошло восемь мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта по спортивному ориентированию и биатлону, возглавлял начальник Военного института физической культуры генерал-майор Алексей Обвинцев.
    Украинские исследователи отправляются на экспедицию в Антарктику
    Украинские исследователи отправляются на экспедицию в Антарктику
    17:24 31.03.2017
    175
    Вместе с учеными на станцию отправится технический персонал, который будет поддерживать жизнедеятельность станции Вернадского. Бюджет экспедиции этого года составляет 39,2 млн грн.
    Море. Архивное фото
    В Черном море обнаружили корабль, потопленный в годы войны
    15:14 18.07.2015
    862
    Согласно информации, поисковая экспедиция Минобороны России планирует найти в акватории Черного моря около 10 кораблей и судов Черноморского флота, погибших в годы Второй мировой войны.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Все теги

    Персоны