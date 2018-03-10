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    экономический кризис

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Сергей Фурса
    Фурса: Украина – на пороге нового экономического кризиса
    15:13 18.09.2017
    2209Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    Гарантией экономической стабилизации Украины станут реформы, но их проведению препятствуют два основных фактора, заявил экономист Сергей Фурса.
    Доллары
    Ученые с мировым именем заговорили о новом финансовом кризисе
    07:58 28.08.2017
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    Представители мировой элиты в области экономических исследований, согласно опросу, сомневаются в защищенности финансового мира от новых кризисов. Лауреаты Нобелевской премии дистанцируются от заявления главы ФРС.
    Рейтинговое агентство Fitch Ratings
    Fitch подтвердил неустойчивость финансовых показателей Киева и Харькова
    18:16 03.04.2017
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    По мнению агентства, условный риск у Киева остается существенным и обусловлен обязательствами муниципальных предприятий сектора ЖКХ, которые имеют накопленную кредиторскую задолженность перед поставщиками за 2014-2016 годы.
    Гривна и доллары
    Bloomberg: мировая экономика рассыпается, а гривна ставит рекорды
    09:14 06.02.2016
    24304Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Фондовые рынки Европы упали более чем на 6%, более 7% утратил японский Topix. Общие потери бирж в январе 2016 года стали худшими за последние семь лет.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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