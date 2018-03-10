Представители мировой элиты в области экономических исследований, согласно опросу, сомневаются в защищенности финансового мира от новых кризисов. Лауреаты Нобелевской премии дистанцируются от заявления главы ФРС.
По мнению агентства, условный риск у Киева остается существенным и обусловлен обязательствами муниципальных предприятий сектора ЖКХ, которые имеют накопленную кредиторскую задолженность перед поставщиками за 2014-2016 годы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".