Медиапродукция РФ постепенно исчезает с украинского TV – Рада исключила российские шоу и сериалы из "европейских квот", рассчитывая на увеличение украинского контента, пишут мировые СМИ. Как такое решение отразится на эфире украинских каналов?
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".