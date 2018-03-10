Родственники запрещали девушке принимать пищу и пинали ее в живот, если видели, что она ест. Из-за этого японка дошла до крайнего истощения и едва не погибла - она весила всего 16,8 килограмма. Медики позднее рассказали девушке, что она была на волосок от смерти, счет шел на минуты.
Один из путешественников, проезжавших по дороге Харьков - Киев, выложил видео в YouTube, как в одном из киосков с едой хозяйничали мыши. Они бесстрашно сидят на беляшах, перебегают между пирожками, у окон, по проводам.
Энциклопедия получила название Tacopedia по имени предмета своего изучения. Всего в ней 320 страниц, рассказывающих не просто о том, как сделать правильный тако, но и о культурных и исторических особенностях этого блюда, появившегося в Мексике задолго по прихода испанцев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Родственники запрещали девушке принимать пищу и пинали ее в живот, если видели, что она ест. Из-за этого японка дошла до крайнего истощения и едва не погибла - она весила всего 16,8 килограмма. Медики позднее рассказали девушке, что она была на волосок от смерти, счет шел на минуты.
Один из путешественников, проезжавших по дороге Харьков - Киев, выложил видео в YouTube, как в одном из киосков с едой хозяйничали мыши. Они бесстрашно сидят на беляшах, перебегают между пирожками, у окон, по проводам.