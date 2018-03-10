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    еда

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Японка сообщила об издевательствах родственников и своем весе менее 17 кг
    Японка показала свои фото, когда весила менее 17 кг из-за издевательств родных
    03:21 11.02.2018
    891
    Родственники запрещали девушке принимать пищу и пинали ее в живот, если видели, что она ест. Из-за этого японка дошла до крайнего истощения и едва не погибла - она весила всего 16,8 килограмма. Медики позднее рассказали девушке, что она была на волосок от смерти, счет шел на минуты.
    О вкусах не спорят. Китаянка обожает есть тараканов и личинки
    О вкусах не спорят. Китаянка обожает есть тараканов и личинок 
    13:01 17.01.2018
    159
    В сети вызвало противоречивые комментарии видео, как китаянка смачно есть тараканов и личинки. Приготовленные насекомые нанизаны на шпажки, как у украинцев шашлыки на пикниках.
    Историко-гастрономическая выставка Новый год за 100 лет
    В Украине посчитали, насколько подорожал новогодний стол
    14:44 22.12.2017
    208
    В среднем по Украине стоимость новогоднего стола для семьи из 4 человек выросла практически на треть (31,2%) по сравнению с 2017 годом и составляет 1350 грн.
    Появилось видео, как человек, похожий на Геращенко, вылизывает тарелку. Видео
    Появилось видео, как человек, похожий на Геращенко, вылизывает тарелку 
    17:25 08.12.2017
    2278Политический кризис: страна в тупике
    Юрист Андрей Портнов выложил в Facebook видео, как человек, похожий на народного депутата от "Народного фронта" Антона Геращенко, вылизывает тарелку в одном из кафе.
    Крысиное царство в придорожном киоске с едой. Видео
    Мыши на беляшах, или Приятного аппетита, путешественники 
    10:42 07.12.2017
    737
    Один из путешественников, проезжавших по дороге Харьков - Киев, выложил видео в YouTube, как в одном из киосков с едой хозяйничали мыши. Они бесстрашно сидят на беляшах, перебегают между пирожками, у окон, по проводам.
    Тако
    Энциклопедия про национальную лепешку тако выпущена в Мексике
    05:37 02.01.2016
    125
    Энциклопедия получила название Tacopedia по имени предмета своего изучения. Всего в ней 320 страниц, рассказывающих не просто о том, как сделать правильный тако, но и о культурных и исторических особенностях этого блюда, появившегося в Мексике задолго по прихода испанцев.
    Напечатанные десерты
    Появились принтеры, умеющие печатать еду 
    19:46 04.05.2015
    304
    Новый подход к гастрономии продемонстрировали участники конференции, посвященной теме 3D принтеров и примыкающих к этому технологий, которая состоялась в Нидерландах.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Японка сообщила об издевательствах родственников и своем весе менее 17 кг
    Японка показала свои фото, когда весила менее 17 кг из-за издевательств родных
    03:21 11.02.2018
    891
    Родственники запрещали девушке принимать пищу и пинали ее в живот, если видели, что она ест. Из-за этого японка дошла до крайнего истощения и едва не погибла - она весила всего 16,8 килограмма. Медики позднее рассказали девушке, что она была на волосок от смерти, счет шел на минуты.
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