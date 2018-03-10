наверх
10.03.201811:59
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    дзюдо

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Дзюдоист Александр Назаренко
    Украинский дзюдоист Назаренко завоевал "серебро" Паралимпиады
    06:14 11.09.2016
    166Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В финальном поединке турнира дзюдоист Александр Назаренко проиграл спортсмену из Грузии и стал серебряным призером Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
    Хасан Халмурзаев
    Дзюдоист Халмурзаев принес России третье золото в категории до 81 кг
    01:58 10.08.2016
    193Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В финале соревнований Хасан Халмурзаев победил американца Трэвиса Стивенса оценкой "иппон". Бронзовые медали завоевали японец Таканори Нагасэ и Серджио Тому из ОАЭ.
    Беслан Мудранов (Россия) и Амиран Папинашвили (Грузия) в полуфинальном поединке мужских соревнований по дзюдо в весовой категории до 60 кг на XXXI летних Олимпийских играх
    Первое олимпийское "золото" сборной России. Дзюдо 
    00:44 07.08.2016
    590Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Российский дзюдоист Беслан Мудранов завоевал "золото" в весовой категории до 60 кг на Олимпиаде-2016, принеся сборной России первую медаль на Играх в Рио-де-Жанейро.
    Беслан Мудранов (Россия), победивший в финальном раунде мужских соревнований по дзюдо в весовой категории до 60 кг на XXXI летних Олимпийских играх.
    Дзюдоист Мудранов завоевал первую золотую медаль сборной РФ на Олимпиаде
    00:10 07.08.2016
    479Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Российский дзюдоист Беслан Мудранов в финале победил представителя Казахстана Елдоса Сметова. Эта медаль стала первой для сборной России на Олимпиаде в Рио.
    Украинец Яков Хаммо выиграл этап мирового Гран-при по дзюдо
    Украинец Яков Хаммо выиграл этап мирового Гран-при по дзюдо в Дюссельдорфе
    00:29 22.02.2016
    207
    Дзюдоист Яков Хаммо выиграл две схватки группового турнира, а затем, в полуфинале одолел Сунг-Мин Кима из Южной Кореи, а в решающей финальной схватке был сильнее египтянина Ислама Эль Шехаби.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны