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    дома

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Снос зданий в Баку
    Баку может охватить волна массовых акций из-за сноса домов
    16:21 04.01.2018
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    Тема сноса домов в Баку стала болезненной для многих жителей города. По мнению экспертов, акции протеста, проводимые жильцами сносимых домов, могут вылиться в нечто серьезное и масштабное.
    Во Вьетнаме в жилом доме поймали редкую рыбу-аллигатор
    Во Вьетнаме в жилом доме поймали редкую рыбу-аллигатора
    16:49 17.10.2017
    758
    Во Вьетнаме редкая рыба-аллигатор заплыла в жилой дом. Жильцы были очень напуганы такой находкой ранним утром. Владелец дома поймал и продал рыбу в один из рыбопитомников.
    Под Вроцлавом рухнул двухэтажный многоквартирный дом
    Увеличилось количество погибших при обрушении дома в Польше
    23:40 08.04.2017
    258
    По информации центра координации спасательных работ, на данный момент известно, что в аварии погибли шесть человек, в том числе двое детей. Четверых пострадавших извлекли из-под обломков живыми.
    Взрыв произошел в жилом доме в Лондоне
    Взрыв произошел в жилом доме в Лондоне – СМИ
    22:16 23.01.2017
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    К месту происшествия прибыли полиция, машина скорой помощи и не менее 60 пожарных. Сообщается, что пожарные тушат возгорание на нижнем этаже трехэтажного дома в районе Хорнчерч.
    Работа МЧС РФ. Архивное фото
    Дом обрушился после взрыва в Иваново, под завалами могут быть люди
    04:07 06.11.2016
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    В Центральном региональном центре МЧС РФ уточнили, что в Иваново произошло обрушение двух стен на втором этаже первого подъезда здания, эвакуированы пять человек.
    Джоли после развода арендовала роскошный особняк. Видео
    Джоли после развода арендовала роскошный особняк 
    18:35 10.10.2016
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    Актриса Анджелина Джоли арендовала роскошный особняк, в который переехала вместе со своими детьми на время судебного бракоразводного процесса с Брэдом Питтом.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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