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дома
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
6
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Баку может охватить волна массовых акций из-за сноса домов
16:21 04.01.2018
402
Тема сноса домов в Баку стала болезненной для многих жителей города. По мнению экспертов, акции протеста, проводимые жильцами сносимых домов, могут вылиться в нечто серьезное и масштабное.
Во Вьетнаме в жилом доме поймали редкую рыбу-аллигатора
16:49 17.10.2017
758
Во Вьетнаме редкая рыба-аллигатор заплыла в жилой дом. Жильцы были очень напуганы такой находкой ранним утром. Владелец дома поймал и продал рыбу в один из рыбопитомников.
Увеличилось количество погибших при обрушении дома в Польше
23:40 08.04.2017
258
По информации центра координации спасательных работ, на данный момент известно, что в аварии погибли шесть человек, в том числе двое детей. Четверых пострадавших извлекли из-под обломков живыми.
Взрыв произошел в жилом доме в Лондоне – СМИ
22:16 23.01.2017
183
К месту происшествия прибыли полиция, машина скорой помощи и не менее 60 пожарных. Сообщается, что пожарные тушат возгорание на нижнем этаже трехэтажного дома в районе Хорнчерч.
Дом обрушился после взрыва в Иваново, под завалами могут быть люди
04:07 06.11.2016
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В Центральном региональном центре МЧС РФ уточнили, что в Иваново произошло обрушение двух стен на втором этаже первого подъезда здания, эвакуированы пять человек.
Джоли после развода арендовала роскошный особняк
18:35 10.10.2016
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Актриса Анджелина Джоли арендовала роскошный особняк, в который переехала вместе со своими детьми на время судебного бракоразводного процесса с Брэдом Питтом.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
0
Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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