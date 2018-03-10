Британский канал ВВС в рамках программы The Conspiracy Files во вторник, 3 мая покажет документальный фильм "Кто сбил Боинг MH17?" о версиях крушения малайзийского лайнера в Донецкой области летом 2014 года.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.