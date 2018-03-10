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    документальные фильмы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Британский телеканал показал скандальный фильм о принцессе Диане. Видео
    Британский телеканал показал скандальный фильм о принцессе Диане 
    03:13 07.08.2017
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    Британский телеканал Channel 4 в воскресенье вечером показал скандальный фильм о принцессе Диане, в котором она рассказывает о жизни с принцем Чарльзом.
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    Анонс фильма BBC: самолет MH17 мог быть сбит украинским истребителем
    17:07 25.04.2016
    9517Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Британский канал ВВС в рамках программы The Conspiracy Files во вторник, 3 мая покажет документальный фильм "Кто сбил Боинг MH17?" о версиях крушения малайзийского лайнера в Донецкой области летом 2014 года.
    Обломки самолета MH17
    Сбить малайзийский MH17 мог украинский истребитель – ТВ
    23:36 24.04.2016
    7821Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Как сообщают СМИ, новые свидетельства предполагают, что самолет Малайзийских авиалиний MH17 скорее был сбит ударом украинского истребителя, чем ракетой "земля-воздух".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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