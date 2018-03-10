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    доктрина

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Интернет. Архивное фото
    Власть берет под контроль СМИ и интернет. Экспертный опрос
    19:00 27.02.2017
    974Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Принятие доктрины информационной безопасности дает президенту конкретный механизм борьбы со СМИ, но это при этом документ грозит аукнуться опасными последствиями для самой власти, отмечают политологи.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Информдоктрина нужна власти, чтобы контролировать ситуацию в стране - Павлив
    16:53 27.02.2017
    430Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Политическая ситуация для власти усложняется, слишком много желающих ее смены. Поэтому принятие информдоктрины - попытка власти контролировать ситуацию, отмечает политолог Михаил Павлив.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко и доктрина информационной безопасности… от России и не только
    16:25 26.02.2017
    1662
    Киев ищет "инновационные подходы к формированию системы защиты и развития информационного пространства в условиях глобализации и свободного обращения информации", чтобы сделать это обращение куда менее свободным.
    Ядерные испытания в КНДР
    МИД РФ: ядерная доктрина США не содержит жестких рамок
    18:53 16.09.2016
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    В ходе конференции по вопросу реализации Договора о нераспространении ядерного оружия в Вашингтоне, российская делегация обратила внимание "на практическую безразмерность американской ядерной доктрины".
    ВДВ показали как используют беспилотники в контрбатарейной борьбе
    Порошенко подписал военную доктрину, где главной угрозой названа Россия
    20:28 24.09.2015
    1885Немирное перемирие на Донбассе.
    Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 сентября 2015 года "О новой редакции Военной доктрины Украины".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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