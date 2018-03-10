Киев ищет "инновационные подходы к формированию системы защиты и развития информационного пространства в условиях глобализации и свободного обращения информации", чтобы сделать это обращение куда менее свободным.
В ходе конференции по вопросу реализации Договора о нераспространении ядерного оружия в Вашингтоне, российская делегация обратила внимание "на практическую безразмерность американской ядерной доктрины".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".