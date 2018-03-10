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    доходность

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Нафтогаз Украины
    "Нафтогаз" сократил чистый убыток на 72% в 2015 году
    22:57 28.03.2016
    147Энергетика Украины в режиме ЧП.
    Чистый доход "Нафтогаза Украины" от реализации продукции (товаров, работ, услуг) составил 112,761 миллиарда гривен против 74,412 миллиарда гривен годом ранее.
    Премьера фильма Звездные войны: Пробуждение силы в Лондоне
    Новые "Звездные войны" собрали $1 млрд за рекордные 12 дней – СМИ
    20:10 27.12.2015
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    Согласно информации, "Звездные войны" за 12 дней собрали 1 миллиард долларов. Прежним рекордсменом был "Мир Юрского периода", который в 2015 году после начала проката собрал один миллиард долларов за 13 дней.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Минфин взял Саакашвили "в заложники" — эксперт
    14:16 08.08.2015
    1383Саакашвили в Одессе
    Руководитель Одесской ОГА Михаил Саакашвили стал заложником своего эффективного кризисного менеджмента, а Минфин повышает планы по доходам для отдельных отраслей региона в расчете на то, что губернатору удастся выжать требуемые показатели.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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