Согласно информации, "Звездные войны" за 12 дней собрали 1 миллиард долларов. Прежним рекордсменом был "Мир Юрского периода", который в 2015 году после начала проката собрал один миллиард долларов за 13 дней.
Руководитель Одесской ОГА Михаил Саакашвили стал заложником своего эффективного кризисного менеджмента, а Минфин повышает планы по доходам для отдельных отраслей региона в расчете на то, что губернатору удастся выжать требуемые показатели.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.