Министерство образования и науки намерено провести анализ докторской диссертации жены вице-премьер-министра - министра культуры Вячеслава Кириленко Екатерины на предмет возможного плагиата. Об этом на брифинге заявил министр образования и науки Сергей Квит.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".