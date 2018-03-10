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    диаспоры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Венгерская граница
    Венгрия выдала миллион паспортов этническим венграм за рубежом
    09:07 19.12.2017
    260Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По информации СМИ, миллионное по счету венгерское гражданство на днях было присвоено 36-летнему сербскому фермеру - венгру по происхождению. Венгерская диаспорана парламентских выборах 2014 года поддержала действующего премьер-министра.
    Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в Киеве
    Переживают о своих. Греция обеспокоена эскалацией в Донбассе
    14:02 09.02.2017
    309Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Греция придает особое значение гуманитарному аспекту кризиса в Донбассе, так как значительная часть греческой общины проживает в регионе, охваченном столкновениями, заявил глава греческого правительства.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Савченко сообщила, кто финансирует ее поездки в США
    17:43 16.09.2016
    1516Задержание Владимира Рубана в Донбассе и арест
    По информации нардепа Надежды Савченко, в США несколько раз ее приглашала украинская диаспора, которая оплатила перелет в обе стороны. В США Савченко выступала перед диаспорой, встречалась с парламентариями.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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