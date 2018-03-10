По информации СМИ, миллионное по счету венгерское гражданство на днях было присвоено 36-летнему сербскому фермеру - венгру по происхождению. Венгерская диаспорана парламентских выборах 2014 года поддержала действующего премьер-министра.
Греция придает особое значение гуманитарному аспекту кризиса в Донбассе, так как значительная часть греческой общины проживает в регионе, охваченном столкновениями, заявил глава греческого правительства.
По информации нардепа Надежды Савченко, в США несколько раз ее приглашала украинская диаспора, которая оплатила перелет в обе стороны. В США Савченко выступала перед диаспорой, встречалась с парламентариями.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".