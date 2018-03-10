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    дестабилизация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Павел Климкин. Архивное фото
    Поджог офиса венгров в Ужгороде: Климкин заявил о дестабилизации в Закарпатье
    11:55 27.02.2018
    1011Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По словам министра иностранных дел Павла Климкина, МИД Украины решительно осуждает очередную провокацию в Ужгороде против помещения венгерского меньшинства, "системность и сходство действий провокаторов свидетельствует о заказном внешнем следе".
    Василий Грицак
    Грицак сообщил о планах захода "зеленых человечков" в Европу
    12:58 10.06.2016
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    По информации главы СБУ Василия Грицака, планировался заход "зеленых человечков" с территории Приднестровья, а дальше дестабилизация обстановки в Молдавии, Румынии и заход на Европу.
    Кабинет министров Украины
    Яценюк требует избрать новое правительство
    18:06 10.04.2016
    568Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Как заявил Арсений Яценюк, подавший в отставку, дестабилизация исполнительной власти неизбежна, если после отставки не будет немедленно избрано новое правительство Украины.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Поджог офиса венгров в Ужгороде: Климкин заявил о дестабилизации в Закарпатье
    11:55 27.02.2018
    1011
    По словам министра иностранных дел Павла Климкина, МИД Украины решительно осуждает очередную провокацию в Ужгороде против помещения венгерского меньшинства, "системность и сходство действий провокаторов свидетельствует о заказном внешнем следе".
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