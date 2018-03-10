По словам министра иностранных дел Павла Климкина, МИД Украины решительно осуждает очередную провокацию в Ужгороде против помещения венгерского меньшинства, "системность и сходство действий провокаторов свидетельствует о заказном внешнем следе".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам министра иностранных дел Павла Климкина, МИД Украины решительно осуждает очередную провокацию в Ужгороде против помещения венгерского меньшинства, "системность и сходство действий провокаторов свидетельствует о заказном внешнем следе".