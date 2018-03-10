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    дефицит бюджета

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Гройсманизация энергосистемы и крах "субсидионного коммунизма"
    14:09 12.10.2017
    3995Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Если Кабмин в спешном порядке не внесет изменения в Госбюджет этого года и не пересмотрит суммы субсидий в документе на следующий, то финансовый коллапс энергосферы мягко и бесповоротно сотрет последнюю грань между городом и деревней.
    Пенсионный фонд Украины
    Веселова: повышение пенсионного возраста не решит проблему Пенсионного фонда
    05:17 23.04.2017
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    Народный депутат, член Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Наталья Веселова в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявила, что без реформ пенсионной системы проблема дефицита бюджета Пенсионного фонда будет возникать снова.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Минфин США: налоговая реформа Трампа может обернуться дефицитом бюджета
    01:56 23.04.2017
    128Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    По словам министра финансов США Стивена Мнучина, на первом этапе налоговая реформа может привести "к некоторым трудностям", к увеличению бюджетного дефицита.
    Флаг США
    Дефицит бюджета США в декабре составил $27,5 млрд
    21:34 12.01.2017
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    Государственные расходы в декабре снизились на 4,76% в годовом выражении и составили 346,720 миллиарда долларов. Доходы сократились на 8,7% - до 319,204 миллиарда долларов.
    Белый дом
    Дефицит бюджета США составил $44,192 млрд
    21:30 10.11.2016
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    Государственные расходы в октябре сократились на 23,5% в годовом выражении и составили 265,884 миллиарда долларов. Доходы, напротив, выросли на 5% - до 221,692 миллиарда долларов.
    Верховная Рада
    Госбюджет-2017, опрос депутатов: добить всех, кого еще не добили
    18:41 20.09.2016
    3087Повышение соцстандартов или пыль в глаза
    Предложенный Кабинетом министров проект Госбюджета на будущий год стал очередным подтверждением того, что действующая власть продолжает держать собственный народ за несмышленых дураков.
    Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности
    Бюджет-2017: возврат долгов вдвое больше, чем оборонка - эксперт
    19:00 19.09.2016
    2520Повышение соцстандартов или пыль в глаза
    Экономист, эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко и нардеп, член бюджетного комитета Верховной Рады Сергей Рудык в эфире ГС прокомментировали основные положения главного финансового документа страны.
    Гривны
    Бюджет придется урезать, даже если МВФ даст кредит - эксперт
    23:19 12.09.2016
    622Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Экономист Сергей Фурса в эфире ГС подтвердил, что Украина недовыполнила план по доходам, в частности, от приватизации. Кроме того, президент все еще не назначил свою квоту в Совет НБУ, и это не дает перечислить в бюджет 38 млрд гривен.
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Почему нужна спешка с принятием бюджета-2017? Мнение эксперта
    15:17 12.09.2016
    726Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Желание Украины продолжить сотрудничество с МВФ заставит принять более-менее реалистичный бюджет, который не будет сталкивать в дополнительную пропасть украинских налогоплательщиков будущих поколений, считает Олег Устенко.
    Флаги ЕС
    ЕС решил наложить штрафы на Португалию и Испанию из-за дефицита бюджета
    23:41 12.07.2016
    228Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Согласно заявлению Совета министров экономики и финансов стран Евросоюза, Португалия и Испания не приняли эффективных действий, это означает автоматический запуск процедуры наложения штрафа на эти страны, который может составить 0,2% их ВВП.
    Флаги Евросоюза
    ЕС может дать старт санкциям к Испании и Португалии
    03:12 12.07.2016
    427Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    По данным Еврокомиссии, Португалия и Испания проходят через процедуру принудительного сокращения бюджета с 2009 года. Дедлайн для Испании переносился трижды, для Португалии – дважды.
    Заседание СНБО
    СНБО и стратегический бюллетень по НАТО в комментарии эксперта
    08:01 23.05.2016
    365АТО: в предчувствии военного положения.
    При правительстве Арсения Яценюка имело место значительное недофинансирование Минобороны, заявил эксперт Игорь Романенко. По его словам, новый стратегический оборонный бюллетень СНБО, предусматривает корректировку бюджета сектора безопасности.
    Бундесвер. Архивное фото
    У Бундесвере не хватает бюджета для закупки танков Leopard 2 - СМИ
    04:58 21.05.2016
    133АТО: в предчувствии военного положения.
    Бюджет на оборону Германии составлен настолько плотно, что в него нельзя включить затраты на закупку нового оборудования. Средств не хватает даже для поддержания эксплуатации имеющейся техники.
    Кошелек
    Пока годовая инфляция не упадет до 20%, говорить о реформировании рано - эскперт
    22:14 09.12.2015
    755Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Вопросы доверия к банковской системе, вопросы реформ и сбережения в нацвалюте, пока инфляция не упадет хотя бы до 20%, это малопрогнозируемые вещи, сообщил экономический эксперт Андрей Блинов.
    Доллары США
    Бюджет США на 2016 год составит $4 трлн
    00:15 02.02.2015
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    Дефицит бюджета составит 474 миллиарда долларов. С каждым годом данный показатель будет увеличиваться и к 2025 году достигнет отметки в 687 миллиардов долларов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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