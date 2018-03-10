Если Кабмин в спешном порядке не внесет изменения в Госбюджет этого года и не пересмотрит суммы субсидий в документе на следующий, то финансовый коллапс энергосферы мягко и бесповоротно сотрет последнюю грань между городом и деревней.
Народный депутат, член Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Наталья Веселова в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявила, что без реформ пенсионной системы проблема дефицита бюджета Пенсионного фонда будет возникать снова.
Экономист, эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко и нардеп, член бюджетного комитета Верховной Рады Сергей Рудык в эфире ГС прокомментировали основные положения главного финансового документа страны.
Экономист Сергей Фурса в эфире ГС подтвердил, что Украина недовыполнила план по доходам, в частности, от приватизации. Кроме того, президент все еще не назначил свою квоту в Совет НБУ, и это не дает перечислить в бюджет 38 млрд гривен.
Желание Украины продолжить сотрудничество с МВФ заставит принять более-менее реалистичный бюджет, который не будет сталкивать в дополнительную пропасть украинских налогоплательщиков будущих поколений, считает Олег Устенко.
Согласно заявлению Совета министров экономики и финансов стран Евросоюза, Португалия и Испания не приняли эффективных действий, это означает автоматический запуск процедуры наложения штрафа на эти страны, который может составить 0,2% их ВВП.
При правительстве Арсения Яценюка имело место значительное недофинансирование Минобороны, заявил эксперт Игорь Романенко. По его словам, новый стратегический оборонный бюллетень СНБО, предусматривает корректировку бюджета сектора безопасности.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".