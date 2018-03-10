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Экономист Сергей Фурса в эфире ГС подтвердил, что Украина недовыполнила план по доходам, в частности, от приватизации. Кроме того, президент все еще не назначил свою квоту в Совет НБУ, и это не дает перечислить в бюджет 38 млрд гривен.