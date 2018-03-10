Во время следственных действий были задержаны трое мужчин, но не уточнялось, кто они. В пресс-службе главного управления национальной полиции Украины в Киеве сообщили, что к торгово-офисному центру выехали правоохранители.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Во время следственных действий были задержаны трое мужчин, но не уточнялось, кто они. В пресс-службе главного управления национальной полиции Украины в Киеве сообщили, что к торгово-офисному центру выехали правоохранители.