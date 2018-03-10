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    давление

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Вице-президент США Майк Пенс
    США максимально усилят давление на КНДР - Пенс
    06:14 12.02.2018
    71Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам вице-президента США Майка Пенса, кампания США по оказанию максимального давления на Северную Корею продолжится и будет более интенсивной.
    Обыски в редакции Вестей
    Погромы будут! В Украине каждый день оказывается давление на СМИ
    15:15 09.02.2018
    1253Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Во время следственных действий были задержаны трое мужчин, но не уточнялось, кто они. В пресс-службе главного управления национальной полиции Украины в Киеве сообщили, что к торгово-офисному центру выехали правоохранители.
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Реакция Запада на Луценко может быть достаточно негативная — Разумков
    11:54 14.12.2017
    623Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Эксперт отметил, что дело Саакашвили может поставить крест на карьере Луценко, если доказательная база будет недостаточна для суда.
    Триединый удар: на Банковой разработали план зачистки в стране — Якубин. Видео
    Банковая осуществляет план по "зачистке" ситуации в стране - эксперт 
    23:39 09.12.2017
    897Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По мнению политолога Алексея Якубина, последние события в Украине взаимосвязаны между собой и являются частью плана по зачистке ситуации в стране.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Обыски в редакции Вестей
    Погромы будут! В Украине каждый день оказывается давление на СМИ
    15:15 09.02.2018
    1253
    Во время следственных действий были задержаны трое мужчин, но не уточнялось, кто они. В пресс-службе главного управления национальной полиции Украины в Киеве сообщили, что к торгово-офисному центру выехали правоохранители.
    Вице-президент США Майк Пенс
    США максимально усилят давление на КНДР - Пенс
    06:14 12.02.2018
    71
    По словам вице-президента США Майка Пенса, кампания США по оказанию максимального давления на Северную Корею продолжится и будет более интенсивной.
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