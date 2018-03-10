По информации ГСЧС, от населения поступили заявления о повреждении кровель более 1950 частных домовладений. Требуется капитальный ремонт или замены крыши в 6 школах и 4 детских дошкольных учебных заведениях районного центра.
Согласно информации, режим ЧС, который должен был завершиться в середине января, предлагается продлить до 15 июля 2017 года. Это предложение будет обсуждаться Национальной ассамблеей во вторник и Сенатом в четверг.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".