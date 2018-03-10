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    чрезвычайная ситуация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Ситуация в Черкассах из-за отсутствия воды
    Черкассы в плену стихий: воду только начали подавать
    12:30 20.01.2018
    725Украина остановилась в снежных заносах
    В третьем часу ночи с пятницы на субботу энергетики "Черкассыоблэнерго" ликвидировали аварию, сейчас системы водоснабжения заполняются водой, сообщил мэр города Анатолий Бондаренко.
    Житомирскую область засыпало крупным градом
    Град в Бердичеве. ГСЧС сообщает о чрезвычайной ситуации
    23:51 23.09.2017
    444Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    По информации ГСЧС, от населения поступили заявления о повреждении кровель более 1950 частных домовладений. Требуется капитальный ремонт или замены крыши в 6 школах и 4 детских дошкольных учебных заведениях районного центра.
    Последствия ливня в Берлине
    Из-за ливня в Берлине объявлен режим чрезвычайной ситуации 
    12:38 30.06.2017
    271Суперштормы накрыли Европу
    Из-за подтопления был полностью закрыт городской автобан A100, относящийся к пятерке наиболее загруженных скоростных автомагистралей страны.
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    Запад готов предоставить техпомощь по ликвидации ЧП в Балаклее - МО
    18:45 25.03.2017
    422Пожар на складе боеприпасов в Донбассе
    Согласно информации, речь может идти об обучении и инструктаже иностранными специалистами украинских военных по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также предоставлении технической помощи.
    Флаг Франции
    Во Франции намерены продлить режим ЧС из-за сохраняющейся угрозы теракта
    22:05 10.12.2016
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    Согласно информации, режим ЧС, который должен был завершиться в середине января, предлагается продлить до 15 июля 2017 года. Это предложение будет обсуждаться Национальной ассамблеей во вторник и Сенатом в четверг.
    Сотрудник МЧС РФ
    Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Приамурье
    05:11 08.05.2016
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    По информации властей, на территории Амурской области действует 17 лесных пожаров на площади 3923 га. Локализовано пять лесных пожаров на площади 4 943 га, ликвидировано 10 на площади 3 143 га.
    Последствия обстрела в Донецке
    Минэкономики: введение ЧС в Донбассе не повлияет на экономику страны
    22:19 01.02.2015
    336Ситуация в экономике Украины
    Введение ЧС касается координации работы на местах, проверки объектов высокой важности, усиления бомбоубежищ, охраны разного вида энергообеспечивающих объектов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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