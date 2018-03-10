В Евросоюзе занимаются Brexit'ом, миграционным кризисом, популизмом, национализмом, терроризмом, а не проблемами Украины, отмечает польско-немецкая исследовательница евроинтеграции Вероника Призмеер-Ткоч.
Петр Порошенко заявляет, что децентрализация – это ключевой элемент подготовки Украины к будущему членству в Евросоюзе. Украина ориентируется на современные европейские модели местного самоуправления, Европейскую хартию местного самоуправления.
По словам директора Фонда украинской политики, политолог Костя Бондаренко, в Украине, начиная с 1994-95 годов, постоянно говорили о необходимости интеграции в ЕС, о том, что Украина обязательно станет частью Евросоюза.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".