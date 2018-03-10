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    членство

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Сергей Таран
    Долгий путь в НАТО: Украине нужны кардинальные перемены — Таран
    11:20 05.02.2018
    242Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Перспективы членства Украины в ЕС и НАТО открывают возможности для реформирования всех государственных институтов, считает политолог.
    Флаги Украины и Европейского Союза. Архивное фото
    Кому сказать "спасибо"? Украина последняя в списке на членство в ЕС
    17:13 02.02.2018
    1166Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Вопрос членства Украины в ЕС неактуален, пока политики поглощены борьбой за власть, а не за рост экономики, подчеркнул эксперт-международник Владимир Кушниренко.
    Иванна Климпуш-Цинцадзе. Архивное фото
    Украина не готова подавать заявку на членство в НАТО - вице-премьер
    15:36 19.05.2017
    344
    Как заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, сейчас для Украины приоритетом является достижение критериев, стандартов НАТО.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украина изучает вопрос о выходе из СНГ - глава МИД
    21:59 09.10.2016
    1273Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    По словам Климкина, есть несколько десятков соглашений, которые касаются взаимного признания дипломов, выплат пенсий. И сейчас завершается работа, которая позволит урегулировать эти соглашения.
    Государственный флаг Украины и Евросоюза
    Призмеер-Ткоч: в Евросоюзе уже не говорят о возможном вступлении Украины
    15:48 11.09.2016
    6480Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    В Евросоюзе занимаются Brexit'ом, миграционным кризисом, популизмом, национализмом, терроризмом, а не проблемами Украины, отмечает польско-немецкая исследовательница евроинтеграции Вероника Призмеер-Ткоч.
    Эдгар Ринкевич. Архивное фото
    НАТО в ближайшие годы не пригласит вступить новые страны — МИД Латвии
    01:58 10.07.2016
    116АТО: в предчувствии военного положения.
    По словам главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича, в ближайшие годы НАТО "не пригласит присоединиться к альянсу ни одну страну. Черногория — последняя страна, по которой НАТО сумела договориться".
    Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон
    Кэмерон: референдум в Британии по сохранению членства в ЕС состоится 23 июня
    15:42 20.02.2016
    177
    Как сообщается, решение о дате было принято на заседании британского кабинета министров в субботу, на котором обсуждался новый статус Великобритании в Евросоюзе.
    Порошенко: Рада поддержит изменения в Конституцию по децентрализации до конца года
    Порошенко: децентрализация – ключевой элемент подготовки Украины к членству в ЕС 
    19:19 23.01.2016
    631Судебная и конституционная реформы в Украине
    Петр Порошенко заявляет, что децентрализация – это ключевой элемент подготовки Украины к будущему членству в Евросоюзе. Украина ориентируется на современные европейские модели местного самоуправления, Европейскую хартию местного самоуправления.
    Заседание СБ ООН
    Эксперт: членство в СБ ООН не значит, что Украина будет определять повестку дня
    21:58 17.10.2015
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    По словам эксперта, ключевые вопросы все равно решают постоянные члены Совета безопасности. Непостоянные члены – это попытка в какой-то мере уравновесить глобальное влияние пяти стран.
    Встреча СБ ООН. Архивное фото
    Членство Украины в Совбезе ООН. Мнение Рудякова
    15:10 15.10.2015
    433
    У Киева - максимальные шансы стать непостоянным членом Совбеза ООН, однако для страны важен не столько статус в ООН, сколько качественная работа дипломатов, считает эксперт-политолог Павел Рудяков.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Киев ускорит решение по принятию Украины в НАТО - Яценюк
    20:40 11.10.2015
    1519АТО: в предчувствии военного положения.
    Как отметил премьер Украины Арсений Яценюк, для присоединения Украины к НАТО необходима твердая политическая воля, которую на данный момент имеет и народ, и правительство страны.
    НАТО
    В НАТО не готовы поддержать членство Украины в альянсе - Порошенко
    20:40 05.09.2015
    793
    По словам президента Украины Петра Порошенко, Украина пока не просила членства в альянсе, однако впервые в истории больше 50% украинцев поддерживает членство в НАТО.
    Флаг Южного Судана
    Южный Судан получил членство в Международном олимпийском комитете
    14:17 02.08.2015
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    Согласно информации, решение о членстве Южного Судана в Международном олимпийском комитете было принято на 128-й сессии комитета, которая проходит в Куала-Лумпуре с 31 июля по 3 августа.
    Членство в ЕС не светит Украине в ближайшие 10 лет - Бондаренко
    Членство в ЕС не "светит" Украине в ближайшие 10 лет - Бондаренко 
    20:28 12.07.2015
    635Соглашение об ассоциации с ЕС: Украина нажала "паузу"
    По словам директора Фонда украинской политики, политолог Костя Бондаренко, в Украине, начиная с 1994-95 годов, постоянно говорили о необходимости интеграции в ЕС, о том, что Украина обязательно станет частью Евросоюза.
    Джон Маккейн. Архивное фото
    Маккейн: отказ НАТО от тесной интеграции с Украиной был ошибкой
    21:16 20.06.2015
    534НАТО: надо или не надо?
    По словам сенатора Джона Маккейна, он и ранее поддерживал сближение с Киевом. "Это была ошибка. Но думаю, она еще может быть исправлена", - подчеркнул Маккейн.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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