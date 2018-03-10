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Тег
черные ящики
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
3
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На поиски "черных ящиков" самолета EgyptAir осталось 5 дней - эксперты
03:11 13.06.2016
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Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
Заряда батарей самописцев, издающих сигналы, по которым их пытаются отыскать, хватит примерно на пять дней. В связи с этим принято решение более интенсивно проводить поиски.
"Черные ящики" разбившегося в Ростове-на-Дону Boeing доставлены в Москву
23:52 19.03.2016
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Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
По словам представителя МЧС РФ, самолет МЧС доставил в Москву два "черных ящика", из аэропорта они отправлены в Межгосударственный авиационный комитет.
Катастрофа Boeing: оба "черных ящика" найдены, озвучены версии происшествия
20:13 19.03.2016
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Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
Оба "черных ящика" Boeing 737-800 обнаружены, они в нормальном состоянии. В ближайшее время самописцы будут переданы специалистам для расшифровки, которую обещают провести как можно быстрее.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
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