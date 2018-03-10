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    черные ящики

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Самолет EgyptAir. Архивное фото
    На поиски "черных ящиков" самолета EgyptAir осталось 5 дней - эксперты
    03:11 13.06.2016
    238Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Заряда батарей самописцев, издающих сигналы, по которым их пытаются отыскать, хватит примерно на пять дней. В связи с этим принято решение более интенсивно проводить поиски.
    Пассажирский самолет Boeing-737-800 разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
    "Черные ящики" разбившегося в Ростове-на-Дону Boeing доставлены в Москву
    23:52 19.03.2016
    230Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    По словам представителя МЧС РФ, самолет МЧС доставил в Москву два "черных ящика", из аэропорта они отправлены в Межгосударственный авиационный комитет.
    Пассажирский самолет Boeing-737-800 разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
    Катастрофа Boeing: оба "черных ящика" найдены, озвучены версии происшествия
    20:13 19.03.2016
    1377Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Оба "черных ящика" Boeing 737-800 обнаружены, они в нормальном состоянии. В ближайшее время самописцы будут переданы специалистам для расшифровки, которую обещают провести как можно быстрее.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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