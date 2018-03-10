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Уже 29 лет прошло с тех пор, как весь мир содрогнулся от произошедшей на Чернобыльской АЭС аварии. Ликвидаторы с тяжестью на сердце вспоминают тот день и не понимают, как можно законным путем оставить без помощи почти миллион пострадавших.