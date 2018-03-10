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    чемпионат Европы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Олег Верняев стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике
    Украинский гимнаст Верняев завоевал "золото" и "бронзу" чемпионата Европы
    17:52 23.04.2017
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    В своем "коронном" упражнении на брусьях Верняев получил оценку от судей 15,466 балла, опередив на одну десятую балла немца Лукаса Даусера - 15,366. В опорном прыжке Верняев получил оценку 14,649 балла.
    Гривна
    Вознаграждения для победителей чемпионатов мира и Европы увеличены вдвое
    21:29 06.02.2016
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    Согласно информации, победители и призеры чемпионатов Европы по олимпийским видам спорта будут получать 50 тыс. грн за "золото", 40 тыс. - за "серебро" и 25 тыс. - за "бронзу".
    Баскетбол
    Украина не попала в список стран-организаторов Евробаскета-2017
    16:07 12.12.2015
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    Согласно информации на официальном сайте Европейского отделения Международной федерации баскетбольных ассоциаций FIBA-Europe, принимающими странами FIBA EuroBasket 2017 стали Финляндия, Израиль, Румыния и Турция.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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