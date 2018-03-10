В своем "коронном" упражнении на брусьях Верняев получил оценку от судей 15,466 балла, опередив на одну десятую балла немца Лукаса Даусера - 15,366. В опорном прыжке Верняев получил оценку 14,649 балла.
Согласно информации на официальном сайте Европейского отделения Международной федерации баскетбольных ассоциаций FIBA-Europe, принимающими странами FIBA EuroBasket 2017 стали Финляндия, Израиль, Румыния и Турция.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".