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    часы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Святые iPhone 7 с молитвами к Пасхе
    В России к Пасхе выпустили "святые" iPhone 7 с молитвами 
    16:45 11.04.2017
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    На модели, посвященной молитве "Спаси и сохрани", выгравирован крест с распятым Иисусом Христом и раскрытое Священное Писание. Очертания креста напоминают луковичные купола.
    Петр Порошенко на встрече с лидерами студенческого самоуправления
    Порошенко подарил школьнице президентские часы
    18:05 01.06.2016
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    Глава государства в среду принял участие в форуме "Дети изменяют мир". Именно сегодня мир отмечает Международный день защиты детей. О подарке сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.
    Владимир Парасюк и швейцарские часы
    Парасюк блеснул в Раде швейцарскими часами
    21:21 13.04.2016
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    Стоимость часов швейцарской марки Certina составляет 14,7 тыс гривен, хотя зарплата народного депутата в месяц, согласно его декларации за 2015 год, составляет 6 298 гривен.
    Рамзан Кадыров
    Кадыров рассказал, откуда у него часы за $260 тыс
    03:51 08.08.2015
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    По словам чеченского лидера, он с юных лет является коллекционером часов и холодного оружия, поэтому не отказывается от таких подарков от близких друзей "в десятках стран мира".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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