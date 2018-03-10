По словам постпреда МВФ в Украине Йоста Люнгмана, отправной точкой должна быть реализация газа по рыночной цене с тем, чтобы использовать дополнительную выручку, полученную от продажи богатым домохозяйствам, для укрепления системы коммунальных субсидий.
Экономический эксперт Всеволод Степанюк назвал ключевые причины грядущего повышения цен в Украине: это и увеличение учетной ставки НБУ, и монопольный сговор, и потребность политических партий в деньгах на предвыборные кампании.
Одновременное повышение тарифов в 10 раз - глобальная ошибка Кабмина, поскольку это абсолютно не соответствует реальной экономической ситуации в стране, подчеркнул эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.
В эфире радиостанции "Голос Столицы" бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что пока рынок электроэнергии выгоден только производителям.
По состоянию на 21.58 стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,24% - до 47,41 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 2,31% - до 45,17 доллара за баррель.
По состоянию на 19.46 стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 2,99% - до 36,50 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 3,23% - до 33,84 доллара за баррель.
ОПЕК уже не контролирует рынок и работает целый ряд других факторов. Сегодня рынок больше реагирует на ситуацию в Китае, девальвацию юаня, считает глава Сбербанка, экс-министр экономического развития РФ Герман Греф.
Эксперт отмечает, что социальный взрыв не исключен, если продолжится изъятие сбережений людей, абсолютная незаинтересованность в развитии бизнеса, перевод Украины в разряд стран, которые экспортируют сельскохозяйственное сырье.
Выращивать овощи в Украине стало делом убыточным. Пытаясь выжить, аграрии резко взвинтили цены на овощи нового урожая. Эксперты аграрного рынка утверждают, что цены на отечественные продукты будут расти и дальше.
По его словам, "при снижении доходов населения и невозможности увеличить зарплаты, предприятия вынуждены поднимать цены", "мы доходим до нижней границы, когда люди будут вынуждены перейти на "подножный корм", а предприятия будут массово закрываться".
Бизнесмены рискуют попасть под проверку налоговой службы сразу после установки кассовых аппаратов. Эксперт Вячеслав Кредисов считает, что данное нововведение заставит предпринимателей поднять цены на свою продукцию.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам постпреда МВФ в Украине Йоста Люнгмана, отправной точкой должна быть реализация газа по рыночной цене с тем, чтобы использовать дополнительную выручку, полученную от продажи богатым домохозяйствам, для укрепления системы коммунальных субсидий.
Экономический эксперт Всеволод Степанюк назвал ключевые причины грядущего повышения цен в Украине: это и увеличение учетной ставки НБУ, и монопольный сговор, и потребность политических партий в деньгах на предвыборные кампании.