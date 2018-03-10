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    цены

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Газовая конфорка
    Снова коррупция. В МВФ объяснили, почему Кабмину нужно повышать цены на газ
    03:54 10.03.2018
    915Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    По словам постпреда МВФ в Украине Йоста Люнгмана, отправной точкой должна быть реализация газа по рыночной цене с тем, чтобы использовать дополнительную выручку, полученную от продажи богатым домохозяйствам, для укрепления системы коммунальных субсидий.
    Всеволод Степанюк
    Степанюк: почему в Украине вырастут цены на все
    12:16 07.03.2018
    822Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Экономический эксперт Всеволод Степанюк назвал ключевые причины грядущего повышения цен в Украине: это и увеличение учетной ставки НБУ, и монопольный сговор, и потребность политических партий в деньгах на предвыборные кампании.
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Новый отопительный сезон спровоцирует финансовый коллапс - Землянский
    08:30 09.10.2017
    2295Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Одновременное повышение тарифов в 10 раз - глобальная ошибка Кабмина, поскольку это абсолютно не соответствует реальной экономической ситуации в стране, подчеркнул эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.
    Павел Розенко. Архивное фото
    В Кабмине сообщили, что будет с ценой на газ зимой
    20:44 29.09.2017
    953
    По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, в настоящее время есть четкое решение о том, что цена на газ в этом отопительном сезоне повышаться не будет.
    Андрей Герус
    Герус: цена на электроэнергию может вырасти после либерализации рынка
    21:14 13.04.2017
    476
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что пока рынок электроэнергии выгоден только производителям.
    Нефтяные насосы. Архивное фото
    Нефть дорожает на достижении договоренности по поддержке рынка
    22:15 05.09.2016
    96
    По состоянию на 21.58 стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,24% - до 47,41 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 2,31% - до 45,17 доллара за баррель.
    Нефтяные насосы. Архивное фото
    Цены на нефть продолжают расти из-за снижения буровой деятельности в США
    21:03 29.02.2016
    421
    По состоянию на 19.46 стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 2,99% - до 36,50 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 3,23% - до 33,84 доллара за баррель.
    Председатель правления Сбербанка России Герман Греф
    Глава Сбербанка о ценах на нефть: идет большая финансовая игра
    15:38 12.01.2016
    1029
    ОПЕК уже не контролирует рынок и работает целый ряд других факторов. Сегодня рынок больше реагирует на ситуацию в Китае, девальвацию юаня, считает глава Сбербанка, экс-министр экономического развития РФ Герман Греф.
    Кошелек. Архивное фото
    Эксперт не исключает социального взрыва в Украине
    22:19 07.11.2015
    1479
    Эксперт отмечает, что социальный взрыв не исключен, если продолжится изъятие сбережений людей, абсолютная незаинтересованность в развитии бизнеса, перевод Украины в разряд стран, которые экспортируют сельскохозяйственное сырье.
    Овощи
    В следующем году Украину ожидают проблемы в аграрной отрасли - эксперт
    20:29 07.11.2015
    2176Экономический кризис
    По словам эксперта, нынешний, 2015 год выдался еще более или менее удачным для аграрной отрасли, поэтому и не произошло существенного подорожания продуктов питания.
    Блюдо национальной украинской кухни
    Бунт пустых кастрюль, или Украинский борщ как роскошь
    17:25 07.11.2015
    3261
    Выращивать овощи в Украине стало делом убыточным. Пытаясь выжить, аграрии резко взвинтили цены на овощи нового урожая. Эксперты аграрного рынка утверждают, что цены на отечественные продукты будут расти и дальше.
    Автозаправочная станция
    Эксперт сказал, от чего будут зависеть цены на топливо
    20:20 18.10.2015
    464
    По мнению директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, цены будут зависеть только от двух факторов. Это фактор мировых цен на нефть и фактор курсовых колебаний гривны.
    Гривна на фоне газовой конфорки. Архивное фото
    Эксперт допускает удешевление газа
    18:13 20.09.2015
    511Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    По словам председателя правления Альянса "Новая энергия Украины" Валерия Боровика, с удешевлением цены на нефть происходит и удешевление газа по формуле, которая закреплена в газпромовском контракте.
    Гривны
    Эксперт: власти делают все, чтобы цены росли, а зарплаты и пенсии - нет
    13:51 25.07.2015
    2835
    По его словам, "при снижении доходов населения и невозможности увеличить зарплаты, предприятия вынуждены поднимать цены", "мы доходим до нижней границы, когда люди будут вынуждены перейти на "подножный корм", а предприятия будут массово закрываться".
    Продукция в супермаркете. Архивное фото
    Эксперт: с объявлением дефолта сразу повысятся цены на импортные товары
    02:15 03.07.2015
    552Украина, экономика, катастрофа
    Как отметил эксперт, если НБУ будет продолжать удерживать курс валют, как это происходит сейчас, то в Украине неизбежно возникнет дефицит импортных товаров.
    Покупатели в торговом зале гипермаркета
    Из-за пресса налогов в стране скоро снова взлетят цены — эксперт
    15:13 14.06.2015
    1566Украина - шаг до дефолта
    Бизнесмены рискуют попасть под проверку налоговой службы сразу после установки кассовых аппаратов. Эксперт Вячеслав Кредисов считает, что данное нововведение заставит предпринимателей поднять цены на свою продукцию.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Газовая конфорка
    Снова коррупция. В МВФ объяснили, почему Кабмину нужно повышать цены на газ
    03:54 10.03.2018
    915
    По словам постпреда МВФ в Украине Йоста Люнгмана, отправной точкой должна быть реализация газа по рыночной цене с тем, чтобы использовать дополнительную выручку, полученную от продажи богатым домохозяйствам, для укрепления системы коммунальных субсидий.
    Всеволод Степанюк
    Степанюк: почему в Украине вырастут цены на все
    12:16 07.03.2018
    822
    Экономический эксперт Всеволод Степанюк назвал ключевые причины грядущего повышения цен в Украине: это и увеличение учетной ставки НБУ, и монопольный сговор, и потребность политических партий в деньгах на предвыборные кампании.
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