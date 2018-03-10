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За последние три месяца нефть марки Brent на мировых рынках подешевела с 52 до 32 долларов за баррель. Эксперт Артем Куюн отметил, что это создает предпосылки для снижения цен на бензин в Украине, но многое будет зависеть от стабильности курса валют.