Самописцы появятся у таких броневых машин, как "Армата", "Курганец" и "Бумеранг". Комплекс ППО-25, который представляет собой так называемые "черные ящики", разработан нижнетагильским объединением "Электромашина".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".