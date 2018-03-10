Согласно информации, дельфины погибли из-за браконьеров, которые в море выставляют сети на осетровых. В сети попадаются дельфины, которые погибают от удушья. За последние дни на побережье обнаружено несколько десятков трупов.
Нападение произошло 21 мая, в 16:30, на берегу озера Хаджидер - в границах национального парка. Напали на и.о. директора, заместителя директора, начальника службы охраны, начальника отдела рекреации и экологического образования, ведущего научного сотрудника "Тузловских лиманов".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".