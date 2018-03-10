наверх
10.03.201816:27
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    браконьеры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    В Одесской области браконьеры наловили крабов на 14 млн грн
    В Одесской области браконьеры наловили крабов на 14 млн грн
    18:11 15.06.2017
    534
    По информации Госрыбагентства, инцидент произошел на побережье Черного моря в районе базы отдыха "Катранка" в Татарбунарском районе Одесской области.
    В Одесской области на побережье вынесло десятки мертвых дельфинов
    Под Одессой десятки мертвых дельфинов выбросило на берег
    16:22 28.05.2017
    913
    Согласно информации, дельфины погибли из-за браконьеров, которые в море выставляют сети на осетровых. В сети попадаются дельфины, которые погибают от удушья. За последние дни на побережье обнаружено несколько десятков трупов.
    Национальный парк Тузловские лиманы
    Руководство парка "Тузловских лиманов" заявляет о нападении браконьеров
    05:48 23.05.2016
    469Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Нападение произошло 21 мая, в 16:30, на берегу озера Хаджидер - в границах национального парка. Напали на и.о. директора, заместителя директора, начальника службы охраны, начальника отдела рекреации и экологического образования, ведущего научного сотрудника "Тузловских лиманов".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Все теги