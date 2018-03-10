Украинский чемпион по боксу Василий Ломаченко продемонстрировал призеру Олимпийских игр борцу классического стиля Жану Беленюку хорошие борцовские навыки, несмотря на довольно таки существенную разницу в весе атлетов.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
Украинский чемпион по боксу Василий Ломаченко продемонстрировал призеру Олимпийских игр борцу классического стиля Жану Беленюку хорошие борцовские навыки, несмотря на довольно таки существенную разницу в весе атлетов.
Украинский чемпион по боксу Василий Ломаченко продемонстрировал призеру Олимпийских игр борцу классического стиля Жану Беленюку хорошие борцовские навыки, несмотря на довольно таки существенную разницу в весе атлетов.