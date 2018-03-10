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    бодибилдинг

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Ева Андресса
    Милая красавица из Бразилии с идеальными формами 
    12:17 07.02.2018
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    Бразильянка Ева Андресса Виейра Насименто с 17 лет занимается бодибилдингом. В юности в ее родном городе Куритаба девушку считали худой и совершенно несуразной.
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально 
    06:26 13.11.2017
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    Россиянка Наталия Кузнецова в свои 26 лет ошеломляет невероятной физической формой. При росте 168 сантиметров она весит около 90 килограммов, объем ее руки — 47 сантиметров, бедра — 72 сантиметра, талии — 76 сантиметров.
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио: фитнес-бум среди женщин за 40 
    14:16 15.10.2017
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    В Токио прошел Чемпионат Японии по бодибилдингу. Количество культуристов, зарегистрированных в национальной федерации Японии, за последние шесть лет почти удвоилось примерно до 3000 человек.
    Владимир Горай
    Кадры из жизни звезды украинского бодибилдинга 
    11:24 13.10.2017
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    45-летний спортсмен скончался в одной из киевских клиник. Причиной смерти чемпиона Европы-2015 и чемпиона Мира NABBA-2009 стал разрыв аневризмы брюшной аорты.
    Кубок Львовской области по бодибилдингу и фитнесу
    Кубок Львовской области по бодибилдингу и фитнесу 
    22:38 03.04.2017
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    Абсолютной победительницей в конкурсе "Бикини" стала спортсменка из Донецка Лидия Марусич. В бодибилдинге в самой престижной весовой категории "свыше 90 кг" победил киевлянин Никита Пустовит (№35).
    Харьковский открытый Кубок по бодибилдингу и бикини. Видео
    Харьковский открытый Кубок по бодибилдингу и бикини 
    02:27 19.04.2016
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    В Харькове прошел открытый Кубок Харьковской области по бодибилдингу, классическому бодибилдингу, бодифитнесу, менс-физик и бикини 2016.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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