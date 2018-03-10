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    бизнесмены

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Международный аэропорт Симферополь
    Делегация из Германии прибыла с визитом в Крым
    15:06 24.10.2016
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    По информации главы немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрия Гемпеля, состав делегации 20 человек, туда входят политики, действующие депутаты, общественные деятели, предприниматели.
    Ринат Ахметов
    Олигарх Ахметов ночью посетил Кабмин - СМИ
    11:08 24.03.2016
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    Как отмечается в соцсетях, визит Рината Ахметова в здание правительства закончился поздно вечером 23 марта. Соответствующее фото было опубликовано на странице проекта в Twitter.
    Место происшествия. Архивное фото
    В Запорожской области во дворе бизнесмена прогремели два взрыва
    10:43 23.03.2016
    965Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Согласно данным полиции, инцидент произошел во дворе дома 60-летнего частного предпринимателя. результате взрывов поврежден автомобиль Toyota, который находился во дворе, и окна дома.
    Митинг владельцев кофемашин под КГГА
    Митинг владельцев "кофемашин" под КГГА 
    12:17 16.07.2015
    496Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    В четверг под зданием КГГА собрался митинг владельцев мобильных торговых точек. Согласно информации, люди протестуют против решения Киевсовета о демонтаже точек и их отгоне на штрафстоянку.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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