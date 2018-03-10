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Тег
бизнесмены
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
4
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Делегация из Германии прибыла с визитом в Крым
15:06 24.10.2016
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По информации главы немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрия Гемпеля, состав делегации 20 человек, туда входят политики, действующие депутаты, общественные деятели, предприниматели.
Олигарх Ахметов ночью посетил Кабмин - СМИ
11:08 24.03.2016
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Как отмечается в соцсетях, визит Рината Ахметова в здание правительства закончился поздно вечером 23 марта. Соответствующее фото было опубликовано на странице проекта в Twitter.
В Запорожской области во дворе бизнесмена прогремели два взрыва
10:43 23.03.2016
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Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
Согласно данным полиции, инцидент произошел во дворе дома 60-летнего частного предпринимателя. результате взрывов поврежден автомобиль Toyota, который находился во дворе, и окна дома.
Митинг владельцев "кофемашин" под КГГА
12:17 16.07.2015
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Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
В четверг под зданием КГГА собрался митинг владельцев мобильных торговых точек. Согласно информации, люди протестуют против решения Киевсовета о демонтаже точек и их отгоне на штрафстоянку.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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