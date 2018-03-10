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На границе Украины начали снимать отпечатки пальцев у иностранцев. Поскольку механизм работает пока только в международных аэропортах Киева и на границе с РФ, очевидно, что сделано это, чтобы затруднить общение между Россией и Украиной на межличностном уровне.