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    биометрика

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Система контроля биометрических данных иностранцев
    В Госпогранслужбе сообщили, как ответила Россия на биометрический контроль
    16:18 09.01.2018
    4165Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    По словам первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Василия Серватюка, российская сторона отвечает на внедрение биометрического контроля Украины, а именно не пускает автомобили с украинской регистрацией на свою территории.
    Система контроля биометрических данных иностранцев
    Биометрика на кордоне Украины: реакция молдаван
    08:14 07.01.2018
    2528Украина вводит биометрику для иностранцев
    На украинской границе заработал биометрический контроль. Однако граждане Молдовы пока продолжают пересекать украинскую границу на основе простых загранпаспортов. Как говорят в Погранслужбе, украинская сторона не уведомляла молдавские власти об изменениях.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    Сказал, как отрезал. Чем Украина пытается напугать РФ?
    19:59 05.01.2018
    6326Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    Украинские власти уже сделали многое для полного разрыва с РФ, но постоянно пытаются повышать ставки: здесь и обещание визового режима, и "возвращение Кубани", и даже обещания, хоть и шуточные, отрезать россиянам пальцы на границе.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    Рудяков: Россия ответит на "биометрику" уже скоро, весной
    19:44 02.01.2018
    6381Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    По мнению эксперта-международника Павла Рудякова, какими будут ответные шаги РФ на введение биометрического контроля, нельзя сказать определенно, но они последуют обязательно, поскольку такова международная практика.
    Система контроля биометрических данных иностранцев
    Принудительная дактилоскопия на границе. РФ введет ответные меры
    19:13 02.01.2018
    3406Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    На границе Украины начали снимать отпечатки пальцев у иностранцев. Поскольку механизм работает пока только в международных аэропортах Киева и на границе с РФ, очевидно, что сделано это, чтобы затруднить общение между Россией и Украиной на межличностном уровне.
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Украина тестирует биометрический контроль на границе с Россией
    08:37 27.12.2017
    561Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    По информации Госпогранслужбы, мобильные комплексы с биометрическим контролем размещены на пунктах пропуска с наибольшим трафиком, а место их дислокации постоянно будет меняться.
    Пункт пропуска через украинскую границу
    С 2018 года Киев ужесточает контроль иностранцев на границе
    10:53 04.09.2017
    906Украина вводит биометрику для иностранцев
    Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.
    Вадим Карасев. Архивное фото
    На ужесточение Киевом пересечения границы Россия ответит адекватно - эксперт
    16:22 01.09.2017
    3109Украина вводит биометрику для иностранцев
    По словам директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, ужесточение пересечения границы со стороны Украины дает России возможность тоже действовать без излишнего пафоса и громкости.
    Александр Турчинов. Архивное фото
    У россиян при въезде в Украину будут брать отпечатки пальцев - Турчинов
    16:02 24.06.2017
    1284Украина и Россия: визовый вопрос
    Как сообщается, на сегодняшний день у ГПСУ не хватает технических средств, чтобы ввести пересечение границы для россиян по биометрическим паспортам, избежав образования больших очередей.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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