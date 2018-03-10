По словам первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Василия Серватюка, российская сторона отвечает на внедрение биометрического контроля Украины, а именно не пускает автомобили с украинской регистрацией на свою территории.
На украинской границе заработал биометрический контроль. Однако граждане Молдовы пока продолжают пересекать украинскую границу на основе простых загранпаспортов. Как говорят в Погранслужбе, украинская сторона не уведомляла молдавские власти об изменениях.
Украинские власти уже сделали многое для полного разрыва с РФ, но постоянно пытаются повышать ставки: здесь и обещание визового режима, и "возвращение Кубани", и даже обещания, хоть и шуточные, отрезать россиянам пальцы на границе.
По мнению эксперта-международника Павла Рудякова, какими будут ответные шаги РФ на введение биометрического контроля, нельзя сказать определенно, но они последуют обязательно, поскольку такова международная практика.
На границе Украины начали снимать отпечатки пальцев у иностранцев. Поскольку механизм работает пока только в международных аэропортах Киева и на границе с РФ, очевидно, что сделано это, чтобы затруднить общение между Россией и Украиной на межличностном уровне.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".