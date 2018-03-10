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Представитель МИД заявила, что нужно учитывать, что в РФ находятся от 2 до 4 миллионов украинцев, а Россия ввела упрощенную процедуру получения гражданства. Также надо учитывать поездки в Крым и то, что Киев не контролирует часть своей границы с РФ.