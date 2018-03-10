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    биометрические паспорта

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Выдача биометрических паспортов
    Что там с биометрикой? Комментарий миграционной службы
    12:18 23.11.2017
    1194Европа открывает для украинцев свои границы
    Ежедневно в Украине оформляется около 19 тысяч биометрических паспортов, что является аномальным для этого периода, отметил Сергей Гунько.
    Система биометрического контроля, с помощью которой пограничники осуществляют проверку паспортных документов
    Погранслужба: система въезда в Украину для россиян будет сложнее
    17:21 01.09.2017
    868Украина вводит биометрику для иностранцев
    По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, для граждан РФ решением СНБО, которым утверждается система биометрического контроля, утверждается двухступенчатый уровень контроля.
    Михаил Погребинский
    Погребинский: став на дорогу "прочь от Москвы", власти будут наращивать проблемы
    16:58 01.09.2017
    2052Украина вводит биометрику для иностранцев
    По словам директора Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, став на дорогу "прочь от Москвы", украинское "руководство будет наращивать и попытается испытать все возможности создания каких-то проблем для Российской Федерации".
    Биометрический паспорт
    Появилась информация о количестве заявок на получение биометрики
    15:14 31.08.2017
    322Европа открывает для украинцев свои границы
    С 11 июня по 28 августа полиграфкомбинат получил 1109049 заказов на изготовление биометрических паспортов. За тот же период госпредприятие изготовило 775 871 паспортов.
    В Ивано-Франковске СБУ раскрыла масштабную схему подделки биометрики
    В Ивано-Франковске СБУ раскрыла масштабную схему подделки биометрики
    14:59 17.08.2017
    334Европа открывает для украинцев свои границы
    По информации СБУ, злоумышленники формировали для заказчиков пакет поддельных документов о якобы проживании в 30-километровой пограничной зоне на чужие фамилии.
    Биометрический паспорт
    Миграционная служба обвинила украинцев в проблемах с биометрикой - СМИ
    10:29 11.08.2017
    1565Европа открывает для украинцев свои границы
    В Государственной миграционной службе утверждают, что в тотальном срыве дедлайнов виноваты не они, и даже не полиграфкомбинат "Украина" – единственное на всю страну предприятие, которое печатает биометрические паспорта, – а сами украинцы.
    Заседание СНБО во главе с Петром Порошенко, 10 июля 2017
    Биометрическая оборона или нападение? В Украину с отпечатками пальцев
    08:04 11.07.2017
    983Украина и Россия: визовый вопрос
    Въезд в Украину по биометрическим паспортам, по словам секретаря СНБО, должен заработать не позже января 2018 года, но при готовности может и раньше.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    В Украину по биометрическим паспортам. РФ ответит адекватно - Бортник
    07:16 11.07.2017
    2403Украина и Россия: визовый вопрос
    Если Россия захочет эскалации - то она будет вводить похожие ограничения для украинских граждан, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
    Очередь за биометрическими паспортами
    Паспортный ажиотаж: очереди за биометрикой в первый день безвиза 
    20:44 11.06.2017
    2187Европа открывает для украинцев свои границы
    Украинцы с 11 июня получили право безвизовых поездок в страны Шенгенской зоны. Граждане Украины продолжают оформлять биометрические паспорта, чтобы воспользоваться безвизовым режимом.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД Украины готов ввести для россиян въезд по биометрическим паспортам
    15:48 11.06.2017
    2597Украина и Россия: визовый вопрос
    Представитель МИД заявила, что нужно учитывать, что в РФ находятся от 2 до 4 миллионов украинцев, а Россия ввела упрощенную процедуру получения гражданства. Также надо учитывать поездки в Крым и то, что Киев не контролирует часть своей границы с РФ.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Биометрических паспортов хватит на всех - Порошенко
    22:57 10.06.2017
    155Европа открывает для украинцев свои границы
    Как заявил Порошенко в субботу в ходе праздничного концерта по случаю вступления в силу безвизового режима, очередь желающих получить биометрический паспорт не сокращается.
    Выдача биометрических паспортов
    Миграционная служба оформила 1 185 425 биопаспортов в этом году
    16:08 02.06.2017
    72Европа открывает для украинцев свои границы
    По словам начальника пресс-службы Миграционной службы Сергея Гунько, с начала года по состоянию на 1 июня оформлены гражданам Украины 341 220 карт удостоверения личности (ID-карточек).
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Аваков: у украинцев до конца года будет 5,4 млн биометрических загранпаспортов
    17:12 08.04.2017
    193Европа открывает для украинцев свои границы
    Как сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, будущий безвизовый режим с ЕС вызвал ажиотажный спрос на загранпаспорта - число посетителей центров оформления документов стремительно растет.
    Биометрический паспорт
    Электронные понты. Биометрический паспорт – дорогое и ненужное удовольствие
    19:30 05.03.2017
    9801
    Возможно, уже летом этого года граждане Украины смогут пересекать границу с большинством стран Европы без виз. Но владельцам загранпаспортов старого образца придется оформлять визу перед поездкой или оформить биометрический загранпаспорт.
    Заграничный паспорт
    Вступил в силу закон о биометрических паспортах
    09:09 01.10.2016
    6980
    Теперь для оформления заграничного паспорта, дипломатического, служебного и ряда других документов будут использоваться оцифрованные отпечатки пальцев рук.
    В Борисполе показали, как работает система проверки биометричесских паспортов
    Электронный паспортный контроль: терминалы вместо пограничников
    10:29 23.08.2015
    1211
    Новая система биометрического контроля загранпаспортов граждан позволит значительно сократить время на прохождение проверки в аэропортах. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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