По словам директора Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, став на дорогу "прочь от Москвы", украинское "руководство будет наращивать и попытается испытать все возможности создания каких-то проблем для Российской Федерации".
В Государственной миграционной службе утверждают, что в тотальном срыве дедлайнов виноваты не они, и даже не полиграфкомбинат "Украина" – единственное на всю страну предприятие, которое печатает биометрические паспорта, – а сами украинцы.
Представитель МИД заявила, что нужно учитывать, что в РФ находятся от 2 до 4 миллионов украинцев, а Россия ввела упрощенную процедуру получения гражданства. Также надо учитывать поездки в Крым и то, что Киев не контролирует часть своей границы с РФ.
Возможно, уже летом этого года граждане Украины смогут пересекать границу с большинством стран Европы без виз. Но владельцам загранпаспортов старого образца придется оформлять визу перед поездкой или оформить биометрический загранпаспорт.
Новая система биометрического контроля загранпаспортов граждан позволит значительно сократить время на прохождение проверки в аэропортах. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".