В городе Нью-Джермани (штат Миннесота) проживают сиамские близнецы с уникальным строением тела Эбигейл и Бриттани Хенсел. На двоих у девушек два позвоночника, два сердца, два желудка, три почки, три легких и общие половые органы.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".