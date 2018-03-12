В ходе исследования биологи анализировали научные работы последних 40 лет. Ученые обратили внимание на то, что блокирование активности гистамина в долгосрочной перспективе оказывает отрицательное влияние на выработку тестостерона.
Военно-морские силы Украины уже подтвердили факт массовой драки и сообщили о задержании участников столкновений. Полиция Херсонской области проводит расследование по факту получения телесных повреждений местными жителями.
Псевдовыигрыш Украины в Стокгольмском арбитраже по искам против российского "Газпрома" явно привел к головокружению от успехов. При этом уже с 1 апреля цена на газ для населения будет определяться по цене немецкого газового хаба.
Холодное начало марта подогрела очередная скандальная история: на блокпосту Донбасса с арсеналом оружия был арестован руководитель организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан. В чем обвиняют известного "переговорщика"?
В ходе исследования биологи анализировали научные работы последних 40 лет. Ученые обратили внимание на то, что блокирование активности гистамина в долгосрочной перспективе оказывает отрицательное влияние на выработку тестостерона.