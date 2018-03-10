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    бейсбол

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Бейсболист рассыпал чипсы болельщика и купил ему новые прямо во время матча
    Самый воспитанный бейсболист американской лиги 
    15:58 28.09.2017
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    Во время бейсбольного матча игрок Аддисон Расселл влетел на зрительские места и рассыпал чипсы болельщика другой команды. В перерыве спортсмен купил парню новую порцию и сделал с ним селфи.
    Американский бейсболист нарушил традицию исполнения гимна назло Трампу. Видео
    Протест американского бейсболиста против Трампа во время исполнения гимна 
    05:33 25.09.2017
    289Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Во время церемонии перед игрой с "Рейнджерс" Максуэлл, выступающий за "Окленд Атлетикс", опустился на колено. Таким образом он выразил протест президенту США Дональду Трампу, который по его мнению "ограничивает свободу слова и самовыражения" спортсменов.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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