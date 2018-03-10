Группа по координации Тамаулипаса, отвечающая за работу сил безопасности, сообщила, что столкновения произошли на шоссе между Нуэво-Ларедо и Монтерреем, когда армейское подразделение патрулировало местность.
Чтобы провести реформы и эффективно управлять страной, в правительстве должны работать профессионалы, но специалисты такого уровня дорого стоят, считает советник Центра экономической стратегии, эксперт РПР Павел Кухта.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".