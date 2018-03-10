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    бандиты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    СБУ разоблачила организованную преступную группу, которая незаконно лишила свободы и пытала более 200 наркозависимых
    СБУ разоблачила "реабилитацию", которая держала в рабстве 200 наркоманов 
    15:20 30.03.2017
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    Похищенные преступной группой наркозависимые принудительно работали на деревообрабатывающем производстве, сельскохозяйственных и строительных работах.
    В Одессе при задержании грабителей полиция открыла огонь
    Полиция за первую декаду декабря задержала семь банд - Троян
    11:35 09.12.2016
    417Взрыв в здании полиции в Ровно
    По словам и.о. главы Нацполиции Вадима Трояна, "вооруженные и опасные", с современными средствами связи и маскировкой "звери" искалечили судьбы и погубили жизни десятков людей.
    Полиция Мексики. Архивное фото
    В Мексике одиннадцать человек убиты в столкновениях военных и бандитов
    06:38 04.09.2016
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    Группа по координации Тамаулипаса, отвечающая за работу сил безопасности, сообщила, что столкновения произошли на шоссе между Нуэво-Ларедо и Монтерреем, когда армейское подразделение патрулировало местность.
    Взятка. Архивное фото
    Де-факто страну контролируют бандиты - Кухта
    07:10 09.02.2016
    2009Перезагрузка правительства по-украински
    Чтобы провести реформы и эффективно управлять страной, в правительстве должны работать профессионалы, но специалисты такого уровня дорого стоят, считает советник Центра экономической стратегии, эксперт РПР Павел Кухта.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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