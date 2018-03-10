Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил: "Здесь врагов нет, враги там - по линии фронта... Кого увидите в балаклаве - сразу в военкомат. Кто ходит в военной форме не будучи военным - таким образом он показывает, что хочет на фронт".
Петр Порошенко инициировал запрет на ношение балаклав в мирных городах из-за ухудшения криминогенной обстановки в стране. Эксперты же отмечают, что подобные ограничения допускаются в некоторых развитых демократических государствах.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".