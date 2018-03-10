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    балаклава

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Москаль: кого увижу в балаклаве - сразу в военкомат
    Москаль: кого увижу в балаклаве - сразу в военкомат 
    14:55 17.07.2015
    714Москаль: из зоны АТО в Закарпатье
    Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил: "Здесь врагов нет, враги там - по линии фронта... Кого увидите в балаклаве - сразу в военкомат. Кто ходит в военной форме не будучи военным - таким образом он показывает, что хочет на фронт".
    Сотрудники ГСЧС Киева требовали под Кабмином увеличения финансирования
    Правозащитник назвал основные риски от запрета на ношение балаклав
    19:09 04.07.2015
    545Год президента Порошенко
    По словам эксперта, первый риск касается того, как это будет применяться на практике. "Ведь в любом случае нельзя ограничивать свободу слова в художественных формах", - отметила Матвийчук.
    Акция протеста в Киеве
    Открой личико. Почему Порошенко запрещает носить балаклавы – мнение эксперта
    17:23 04.07.2015
    2697Год президента Порошенко
    Петр Порошенко инициировал запрет на ношение балаклав в мирных городах из-за ухудшения криминогенной обстановки в стране. Эксперты же отмечают, что подобные ограничения допускаются в некоторых развитых демократических государствах.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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