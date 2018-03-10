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Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил: "Здесь врагов нет, враги там - по линии фронта... Кого увидите в балаклаве - сразу в военкомат. Кто ходит в военной форме не будучи военным - таким образом он показывает, что хочет на фронт".