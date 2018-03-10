Мальдивы, Давос, Венский бал… Да, президента Петра Порошенко пригласили в Австрию, где среди прочих мероприятий предусмотрен его визит на Венский бал по личному приглашению австрийского коллеги. Но почему в сетях из-за этого такая шумиха?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".