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    автострахование

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    При аварии автомобиля Skoda под Житомиром погибли два человека
    Хозяйке на заметку. Как оформить страховку ОСАГО через интернет
    15:23 11.02.2018
    202
    Вице-президент страховой компании "АХА Страхование" Максим Межебицкий заявил, что купить онлайн полис ОСАГО - это то же самое, что приобрести электронный билет на поезд.
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