Выходные в Украине прошли под эгидой протестов. В воскресенье центр Киева заполонили митингующие на "евробляхах", а также сторонники Саакашвили. Одни требовали упростить растаможку авто, другие — выдвинули очередной ультиматум Порошенко.
Активист Олег Ярошевич заявил, что законопроект об авто на еврономерах - маркетинговый ход для защиты депутатов ВР, в свою очередь, автоэксперт Павел Семенченко считает, что отменять сразу таможенные тарифы несправедливо к остальным владельцам авто.
Начало политического сезона показало: градус протестных настроений в обществе достаточно высок. Но пока разные группы недовольных, требуя решения своих локальных проблем, протестуют пусть и одновременно, но - по отдельности.
Урбан-активист Дмитрий Гурин сказал в эфире ГС, что если бы общественный транспорт позволил быстро и удобно передвигаться по городу, более половины столичных водителей отдали бы предпочтение именно такому способу перемещения.
По сообщению специального корреспондента радиостанции Голос Столицы, за счет действий опытных водителей полиции не удалось разблокировать дорогу к КПП "Ужгород", возле которого проходит акция протеста.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".