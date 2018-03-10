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    автомобилисты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Сторонники Саакашвили проводят марш в центре Киева за импичмент Порошенко
    Протестные выходные: "еврономера" наступают, ультиматум Саакашвили
    15:25 05.02.2018
    1338Зачистка палаточного городка под Радой
    Выходные в Украине прошли под эгидой протестов. В воскресенье центр Киева заполонили митингующие на "евробляхах", а также сторонники Саакашвили. Одни требовали упростить растаможку авто, другие — выдвинули очередной ультиматум Порошенко.
    Еврономер
    В Киеве владельцы машин на еврономерах проведут масштабную акцию
    13:34 31.01.2018
    614Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    По информации организаторов автопробега, в воскресенье ожидается на акции большое количество автомобилей и из-за этого в Киеве могут возникнуть проблемы с движением и пробки.
    46-летняя мама и 22-летняя дочь – самые сексуальные автомобилистки
    Не угадаете. Мама и дочь, самые сексуальные автомобилистки Австралии 
    10:39 18.01.2018
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    В Австралии 46-летняя мама и 22-летняя дочь Натали и Джазмин Уорделл, которые не пропускают ни одного автомобильного события, стали звездами соцсетей.
    Авто Евро Сила митингует у Рады
    Ярошевич: законопроект о евро номерах напоминает коррупционную схему
    08:02 15.10.2017
    1387Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    Активист Олег Ярошевич заявил, что законопроект об авто на еврономерах - маркетинговый ход для защиты депутатов ВР, в свою очередь, автоэксперт Павел Семенченко считает, что отменять сразу таможенные тарифы несправедливо к остальным владельцам авто.
    Авто Евро Сила митингует у Рады
    Киев митингует: "Победа будет за нами!", "Супрун - на мыло!"
    14:01 07.09.2017
    1340Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    Начало политического сезона показало: градус протестных настроений в обществе достаточно высок. Но пока разные группы недовольных, требуя решения своих локальных проблем, протестуют пусть и одновременно, но - по отдельности.
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Организатор автопротестов: не выполнят требований - заблокируем регионы
    11:21 07.09.2017
    507Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    Тысячи авто хлынут в Киев в случае провала переговоров по растаможке, заявил в эфире радиостанции Голос Столицы председатель ОО "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич.
    Общественный транспорт Киева
    Гурин: 52% автомобилистов Киева готовы пересесть на общественный транспорт
    05:07 13.11.2016
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    Урбан-активист Дмитрий Гурин сказал в эфире ГС, что если бы общественный транспорт позволил быстро и удобно передвигаться по городу, более половины столичных водителей отдали бы предпочтение именно такому способу перемещения.
    Акция протеста водителей на Закарпатье
    Активисты на заблокированном КПП "Ужгород" 
    22:30 12.11.2016
    490Бунт на границе: блокирование дорог на Закарпатье
    Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией заблокировали дороги на Закарпатье, чтобы добиться увеличения срока транзита на ввоз транспортных средств в Украине.
    Водители блокируют границу на Закарпатье
    Водители блокируют границу на Закарпатье 
    21:46 12.11.2016
    532Бунт на границе: блокирование дорог на Закарпатье
    Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией в субботу начали акцию по блокированию дороги перед пунктом пропуска "Ужгород" на границе со Словакией.
    Акция на КПП Ужгород
    Акция на КПП "Ужгород": эвакуаторы не могут разблокировать дорогу – спецкор
    19:41 12.11.2016
    364Бунт на границе: блокирование дорог на Закарпатье
    По сообщению специального корреспондента радиостанции Голос Столицы, за счет действий опытных водителей полиции не удалось разблокировать дорогу к КПП "Ужгород", возле которого проходит акция протеста.
    Акция протеста водителей
    Владельцы авто без регистрации заблокировали пункт пропуска "Рава-Русская"
    18:19 12.11.2016
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    Согласно информации пресс-службы Государственной пограничной службы, участники акции требуют увеличения срока транзита на ввоз транспортных средств на территорию Украины.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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