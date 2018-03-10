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    автоматы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Японец достиг совершенства в игре на музыкальном автомате
    Барабанный "Паганини" в Японии вызвал истерику в сети гениальным исполнением 
    12:24 17.01.2018
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    Японец достиг верха мастерства на игровом автомате с барабанами. Он играет с закрытыми маской глазами, стоя задом наперед. В интернете уже появилось новое видео звезды-барабанщика.
    В центре Киева полиция изъяла автомат Калашникова у автомобилиста
    В центре Киева полиция изъяла автомат Калашникова у автомобилиста
    20:39 18.02.2017
    376Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Согласно информации, автомат лежал в багажнике автомобиля Audi рядом с букетами цветов. Водитель заявил, что приобрел автомат как коллекционный экспонат.
    Схрон с оружием и боеприпасами в Старобельском районе Луганской области
    Схрон с оружием и боеприпасами в Луганской области 
    09:35 04.02.2016
    267Донбасс: мир или война.
    Пресс-центр АТО сообщил утром в четверг об обнаружении схрона с оружием и боеприпасами в Старобельском районе Луганской области. Согласно сообщению, его нашли сотрудники Службы безопасности Украины.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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