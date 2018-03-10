Главный редактор украинского портала "Авианьюс" Александр Мироненко сообщил, что европейские авиакомпании будут обходить маршруты над Крымом, поскольку РФ считает этот регион полета своим, а Украина своим.
Росавиация поясняет, что пассажиры и их багаж полетят на раздельных рейсах - и советует брать с собой на борт в ручной клади наиболее востребованные личные вещи, включая детское питание и лекарства первой необходимости.
С 20 часов по московскому времени (19:00 по Киеву) приостановлено авиасообщение на регулярных, чартерных и транзитных рейсах между РФ и Арабской Республикой Египет, сообщил министр транспорта Максим Соколов.
Прекращение авиасообщения между Россией и Украиной - это полный абсурд, который, на самом деле, противоречит интересам и авиаперевозчиков, и, главное, россиян и украинцев, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Украина по-прежнему настаивает на том, что для начала переговорного процесса российская сторона должна прекратить выполнять полеты на закрытые территории, т.е. в Крым и заплатить штраф, сообщила пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Ирина Кустовская.
Сообщается, что "в период с 30 апреля по 19 июня отправиться из Санкт-Петербурга в Одессу можно будет дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям", "с 20 июня добавятся рейсы по субботам", "время в пути составит 3 часа 30 минут".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".