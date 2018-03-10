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Сообщается, что "в период с 30 апреля по 19 июня отправиться из Санкт-Петербурга в Одессу можно будет дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям", "с 20 июня добавятся рейсы по субботам", "время в пути составит 3 часа 30 минут".