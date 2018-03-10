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    авиасообщения

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Международный аэропорт Симферополь
    В понедельник открывается прямое авиасообщение из Сочи в Симферополь
    02:30 02.01.2017
    238
    Аэрофлот со 2 января приступает к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Сочи – Симферополь - Сочи. Бронирование и продажа авиабилетов были открыты в ноябре.
    Российский флаг
    Говорить о возобновлении чартеров с Турцией рано - Минтранс РФ
    17:17 27.08.2016
    72Турция послепереворотная: Эрдоган, РФ и ЕС
    Согласно информации, постановление правительства РФ о возобновлении с сегодняшнего дня чартерного авиасообщения между Российской Федерацией и Турцией пока не принято.
    Аэропорт Борисполь
    Мироненко: международные авиакомпании будут избегать полетов над Крымом
    15:06 19.02.2016
    485
    Главный редактор украинского портала "Авианьюс" Александр Мироненко сообщил, что европейские авиакомпании будут обходить маршруты над Крымом, поскольку РФ считает этот регион полета своим, а Украина своим.
    Крыло самолета
    Госавиаслужба не будет ограничивать авиасообщение с Египтом
    17:36 07.11.2015
    212Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Как говорится в сообщении министерства инфраструктуры Украины, в Госавиаслужбу не поступало официальных документов, позволяющих сделать вывод о необходимости введения ограничений.
    Самолет Аэрофлота. Архивное фото
    Росавиация подтвердила приостановление всех пассажирских рейсов в Египет
    03:55 07.11.2015
    79Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Росавиация поясняет, что пассажиры и их багаж полетят на раздельных рейсах - и советует брать с собой на борт в ручной клади наиболее востребованные личные вещи, включая детское питание и лекарства первой необходимости.
    Российские туристы покидают египетский курорт Шарм-эль-Шейх. Архивное фото
    Россия приостановила авиасообщение с Египтом - Минтранс РФ
    23:11 06.11.2015
    281Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    С 20 часов по московскому времени (19:00 по Киеву) приостановлено авиасообщение на регулярных, чартерных и транзитных рейсах между РФ и Арабской Республикой Египет, сообщил министр транспорта Максим Соколов.
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    Песков о прекращении авиасообщений: надеемся, что здравый смысл возобладает
    19:00 29.10.2015
    686Закрытое небо. Новые санкции против российских авиакомпаний
    Прекращение авиасообщения между Россией и Украиной - это полный абсурд, который, на самом деле, противоречит интересам и авиаперевозчиков, и, главное, россиян и украинцев, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
    Самолеты авиакомпании Международные авиалинии Украины
    Украина получила предложения РФ по авиасообщению, но не согласна с ними
    18:31 29.10.2015
    815Закрытое небо. Новые санкции против российских авиакомпаний
    Украина по-прежнему настаивает на том, что для начала переговорного процесса российская сторона должна прекратить выполнять полеты на закрытые территории, т.е. в Крым и заплатить штраф, сообщила пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Ирина Кустовская.
    Аэропорт. Архивное фото
    Регулярное авиасообщение возобновляется между Петербургом и Одессой
    17:39 29.04.2015
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    Сообщается, что "в период с 30 апреля по 19 июня отправиться из Санкт-Петербурга в Одессу можно будет дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям", "с 20 июня добавятся рейсы по субботам", "время в пути составит 3 часа 30 минут".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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